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738. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Şenlikler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyaret edilmesi ve Türk Büyükleri Anıtı'ndaki törenle başladı - Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "738'incisini düzenlediğimiz şenliklerde her sene olduğu gibi bu sene de devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirecek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüyle Şeyh Edebali'nin bizlere kadar ulaştırdığı nasihati kulağımıza küpe ederek milletimize yapacağımız hizmetlerde her daim ecdadımızı kendimize kılavuz tayin edeceğiz"

BİLECİK (AA) - 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, törenle başladı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nin ziyareti ve Yörükler tarafından Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 738 yıl önce Ertuğrul Gazi'nin liderliğiyle yola çıkan Kayı Boyu'nun mensubu dedelerin, bugün yapıldığı gibi Söğüt'te ilk toyu cem ettiğini aktardı.

Şentürk, Kayı Boyu mensuplarının, atalarından aldığı emaneti yaşattığına vurgu yaparak "Onlar çocuklarına töreyi, kültürü, gelenek ve görenekleri öğretti ve bugüne kadar 738 yıl boyunca bu güzel faaliyetin devam etmesine vesile oldular. Kadim millet olabilmenin en büyük ve sağlam kaynağı, o milletin tarihinin de kadim olmasıdır." diye konuştu.

Şentürk, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini de anımsatarak şunları kaydetti:

''738'incisini düzenlediğimiz şenliklerde her sene olduğu gibi bu sene de devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirecek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' sözüyle Şeyh Edebali'nin bizlere kadar ulaştırdığı nasihati kulağımıza küpe ederek milletimize yapacağımız hizmetlerde her daim ecdadımızı kendimize kılavuz tayin edeceğiz. İlimizin Türkiye'deki en büyük özelliği olan, dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun başkenti unvanını taşıması, görevi başındaki bizlerin de omuzlarımızda taşıdığımız yükün ehemmiyetini hissettirmektedir. Bu seneki toyumuza da uzun zaman öncesinden hazırlandık, eksiklerimizi giderdik ve siz değerli kardeşlerimizle 82 milyon tek yürek olarak, bugüne kadar geldik ve 'Bismillah' dedik başladık. Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır, Allah utandırmasın.''

Halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geleneksel pilav ikramı için kurban kesildi, ardından Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde, Ertuğrul Gazi ve diğer Türk büyükleri için mevlit okutuldu.

Mevlide AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Yörükler katıldı.

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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik

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