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"738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Şenlikler, Hayme Ana'nın kabri başında yapılan dualarla başladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" adıyla anılan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 738'incisi düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Hayme Ana'nın kabri başında dualarla başlayan etkinlikle ilgili, AA muhabirine, tören dolayısıyla gerekli özeni gösterdiklerini, Hayme Ana'ya yakışır bir tören yapmayı hedeflediklerini söyledi.

"Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin bu yıl 738'incisini gercekleştirdiklerini anımsatan Yılmaz, "Bugün kuruluşun beşiği Domaniç'te, Hayme Ana dualarla yad ediliyor. Bugün burada evlat, ecdat ile buluşuyor. Türk kadınının en görkemli sembolü olan Hayme Ana'yı, bu büyük Türk kadınını, onurla ve gururla anıyoruz." dedi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, Hayme Ana'nın kabri başında dua ettikten sonra, tören alanına kurulan kıl çadırları ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar etkinliğe yöresel kıyafetlerle katılarak, geleneklerini yaşattı.

Daha sonra tören alanında etnospor gösterileri yapılacak. Mehteran bölüğü eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü canlandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
anma Domaniç etkinlik hayme ana Kütahya

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