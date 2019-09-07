738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

Şentürk, şöyle devam etti:

''738 yıldır bizi birbirimizden kopartmayan, bunca ecnebi yozlaşmasına rağmen, bizi inancımız ve kültürümüzle bir araya getiren ve bizlere bu yıl da Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda buluşmayı nasip eden Rabb'imize hamdolsun. 738 yıldır Söğüt'te toy yapabiliyorsak şüphesiz bu eşsiz muvaffakiyet, atalarımızın Anadolu’ya ektiği tohumun zaman ve mekân üstü bir nurla sulanmış olmasının bereketidir. Yüce Rabb'imiz bu nura gözümüzü kör etmesin ve rahmetini kıyamete kadar üstümüzden eksik etmesin.''

Bugün olduğu gibi 738 yıl önce de Türklerin atalarının bu ilahi muştu ile yola çıkarak Ertuğrul Gazi'nin önderliğinde 400 çadır ile kurduğu beyliğin daha sonra devlet ve nihayet 3 kıta 7 iklime adalet ile hükmeden kutlu bir cihan devletine dönüştüğünü aktaran Şentürk, ''Zulm ile abad olmaya çalışanlar, 'Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yel delinmedikçe zulme boyun eğmeyeceğim.' diyen Ertuğrul Gazi'nin kutlu davasının karşısında kavrulmuş ekin gibi toz olup dağılmışlardır." diye konuştu.