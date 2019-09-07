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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Şenlikler kapsamında, Kayı boyunun göç yolunda Bilecik Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Feridun Aynur ve 5 arkadaşı yeniden yürüdü - Topluluk Başkanı Feridun Aynur: - "Hayme Ana Şenliklerinden başlayarak Kayıboyu göç yolunu gerçekleştirdik. Umarım bu yol ve yürüyüş tescillenir, geleneksel hale gelir"

BİLECİK (AA) - 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, Kayı boyunun göç yolunu Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur ve 5 arkadaşı yeniden tamamladı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "Devlet Ana" diye tanınan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki kabri başında düzenlenen törenle Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz'dan teslim alınan Kayı Boyu sancağı ve Domaniç toprağı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e Söğüt'te teslim edildi.

Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur ve 5 arkadaşı, 6 günlük yolculuğun ardından geldikleri 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programında emanetleri teslim etti.

Aynur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Yazlıktan kışlağa giden ve 86 kilometre olan bu tarihi göç yolunun, Lidya ve Frigya yolu gibi Türkiye'ye kazandırılmasını istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kültürel mirasımıza sahip çıkarak Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göçü 738. yılında da temsili olarak canlandırdık." dedi.

İki yıl önce 6 arkadaşıyla Kayıboyu göç yolunda yürümeye karar verdiklerini anlatan Aynur, şöyle konuştu:

''Şeyh Edebali Üniversitesi görevlisi tarih hocalarımızla yaptığımız söyleşilerden sonra bu yolun çalışmalarına başladık. Kendi olanaklarımızla bir rota çıkarttık. Bu hayvanlarla gidilen yolların su yolları olduğunu belirledik. Akan veya kurumuş su yataklarını takip ederek bir rota çıkarttık. Hayme Ana Şenliklerinden başlayarak Kayıboyu göç yolunu gerçekleştirdik. Umarım bu yol ve yürüyüş tescillenir, geleneksel hale gelir.''

Aynur ve arkadaşları, 1 Eylül'de başlayan yolculuğu Yeşilçukurca, Domaniç, Dombay çayırı, Sarıkız mevkisi, Dodurga, Bozüyük, İntikamtepe Şehitliği ve Metritepe güzergahından geçerek tamamladı.

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