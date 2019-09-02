738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin programı belli oldu

Bu yıl 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin programı belli olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli her yıl olduğu gibi bu yıl da Söğüt’deki kutlamalara katılacak.

Şenlikler 6 Eylül Cuma günü sabah 11.00’de Bilecik il protokol üyelerinin Ertuğrulgazi Türbesine ziyareti ile başlayacak. Ardından protokol üyeleri Türk Büyükleri Anıtı’na çelenk sunacak ve program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam edecek. Açılık konuşmaları ve halk oyunları gösterisi ile devam edecek olan programı pazar günü dağıtılacak olan şifalı pilav için kurban kesimi ile son bulacak. Aynı gün saat 12:30’da Ertuğrulgazi ve Türk büyükleri adına Çelebi Sultan Mehmet Cami’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 19:00’da tören alanında Yörüklerin etkinliklerinin sunumu ile devam edecek olan ilk günkü program Söğüt Belediyesi Halk Müziği Korosu konseri ile ilk sona erecek.

7 Eylül Cumartesi günü, saat 10:30’da Söğüt Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması ile başlayacak program, sırasıyla protokol konuşmaları, halk oyunları ekiplerinin gösterisi, Ertuğrulgazi Türbesine yürüyüş ve ziyaret ile devam edecek. 16:00’da Söğüt Cirit Sahasında cirit ve okçuluk gösteri ile devam edecek program, Yörüklerin etkinliklerinin sunumu ile sonlanacak. İkinci günü programı saat 20:45’de Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, Hüseyin Mustafa Arı, Adile Kurt Karatepe konseri ile devam edecek. Havai fişek gösterisiyle ikinci gün programı son bulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, MHP lideri ve Bakanlar katılacak

Bu yıl 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin son günü saat 09:00’da tören alanında Yörük ve halk oyunları ekiplerinin gösteri ile başlayacak. 09:45’de devlet büyüklerinin karşılanacağı program devlet büyüklerinin Ertuğrulgazi Türbesinin ziyareti ile devam edecek. Saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile tören alanında başlayacak etkinlikler, sırasıyla; protokol konuşması, hediye takdimi, folklor gösterisi, Mehteran Birliği gösterisi, tören geçidi ile son bulacak. Söğüt Şenlikleri gelen misafirlere şifalı pilav ikramı ile son bulacak.

Öte yandan şenliklere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP lideri Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun katılması bekleniyor.



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