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73.BM Genel Kurul Çalışmaları Yoğun Diplomasiye Sahne Olacak

09.09.2018 23:11 | Son Güncelleme

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmaları 18 Eylül’de New York BM Genel Merkezinde başlayacak. 73’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu başkanlığına seçilen Ekvatorlu diplomat ve politikacı Maria Fernanda Espinosa Garces yönetecek

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmaları 18 Eylül’de New York BM Genel Merkezinde başlayacak. 73’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu başkanlığına seçilen Ekvatorlu diplomat ve politikacı Maria Fernanda Espinosa Garces yönetecek. Genel kurulun alt düzey çalışmaları bir hafta sürecek.

25 Eylül’den itibaren ise 73’üncü BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları başlayacak ve dokuz iş günü devam edecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu yıl 73’üncüsü yapılacak çalışmaların ana temasının, ‘Birleşmiş Milletler’in Tüm İnsanlarla İlgili Olmasını Sağlamak’, ‘Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ olacağını açıkladı.

‘Mandela Barış Zirvesi’

BM Genel Kurulu’nda, 24 Eylül Pazartesi günü, Nelson Mandela'nın doğumunun yüzüncü yılı onuruna, ‘Nelson Mandela Barış Zirvesi’ adıyla küresel barış üzerine üst düzey bir genel kurul toplantısı yapılacak. Üst düzey toplantıda, BM’ye üye devletler arasında, dünyada barışın nasıl sağlanacağı müzakere edilecek. Zirvede, üye ülkelerin üzerinde uzlaştığı siyasi bir bildiri de yayınlanacak.

BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarının ilk gününde 73. Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces üst düzey toplantıların açılışını yapacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, genel kurula raporunu sunup genel kurula hitaben bir konuşma yapacak.

Her yıl geleneksel olarak Genel Kurul’a hitap eden ilk konuşmacı Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer olacak. Temer’in ardından kürsüye ABD Başkanı Donald Trump gelerek bir konuşma yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul’a katılan hükümet başkanları onuruna bir öğlen yemeği verecek. Genel Kurul’a ev sahipliği sıfatıyla ABD Başkanı Trump da liderler onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeği düzenleyecek.

25 Eylül’de başlayacak hükümet başkanlarının Genel Kurul’a hitapları sabah ve öğleden sonraki oturumlarda sürecek. Hükümet başkanlarının genel kurula hitapları 1 Ekim’de sona erecek.

‘Erdoğan 25 Eylül’de BM Genel Kuruluna hitap edecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 73’üncü BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için New York’a gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından açıklanan geçici programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 25 Eylül’de Brezilya, ABD ve Ekvator devlet başkanlarının konuşmalarını ardından dördüncü sırada yapacak.

Liderleri yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor

73’üncü BM Genel Kurulu çalışmaları kapsamında başta Suriye’deki iç savaş, mültecilerin durumu, ABD’nin uyguladığı yeni gümrük oranları gibi konular ağırlıklı olarak ele alınacak. Hükümet liderleri, gündemlerindeki çeşitli konularla ilgili ikili ve çoklu görüşmeler gerçekleştirecek.

Genel Kurul çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler 2030 Yılı Küresel Hedefleri, İklim Değişikliği konularında Genel Kurul’da çalışmalara paralel bir çok toplantı ve etkinlik tartışılacak. Birleşmiş Milletler’in yeniden yapılanması ve gerekli reformlar konusunda çeşitli toplantılar düzenlenecek. Tüberküloz ve bulaşıcı hastalıklar ilgili iki ayrı üst düzey toplantı yapılacak.

BM’ye üye 193 ülkenin Devlet Başkanları, Başbakanları ya da Dışişleri Bakanları hükümetlerinin heyetlerine başkanlık edecek. BM 73’üncü Genel Kurul üst düzey toplantılarına Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılmayacak.

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