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73.BM Genel Kurulu Başladı

25.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları New York’ta yerel saatle 09:00’da başladı. 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu Maria Fernanda Espinosa yönetiyor

73.BM Genel Kurulu Başladı

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları New York’ta yerel saatle 09:00’da başladı. 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu Maria Fernanda Espinosa yönetiyor.

Genel Kurul Başkanı Espinosa’nın oturumu açmasının ardından bir süre önce yaşamını yitiren eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan için Genel Kurul salonunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Kurul’da ilk konuşmayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

Guterres, Birleşmiş Milletler’de insanlığa daha fazla yardım etmek için ve güven sağlamak için reform yapmak istediğini belirtti. Dünyanın birçok yerinde insanlığın çok ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Guterres, Suriye’de ve Yemen’de savaşlara çözüm bulunamadığı için insanları öfkelendirdiklerini ifade etti, Arakanlıların sefalet içinde olduğunu belirtti.

Guterres, Birleşmiş Milletler olarak mücadele ettikleri temel sorunlardan bazılarını şöyle sıraladı, “Filistin’de iki devletli bir çözüm bulmak. Uluslararası terörizm. Kimyasal silah tehdidi. Mültecilerin acıları, mültecilere uygulanan ayrımcılık. İnsan trafiği. Teknolojinin dünyaya getirdiği yeni riskler, iklim değişikliği” şeklinde sıraladı.

Tüm bu sorunlara çözüm bulmak için, ”Birlikte çalışmalıyız. Bu yüzden Birleşmiş Milletler’de reform yapmalıyız” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in ardından kürsüye gelen 73. Genel Kurulu Başkanı Espinosa da, dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada işbirliği çağrısında bulundu. Döneminde önceliklerini sıraladı. Birleşmiş Milletlerde reform yapılması gerektiğini kaydetti.

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