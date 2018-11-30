74 bin lirasını jandarma kurtardı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, telefonla aradığı ev kadını Fatma Deniz'e (67) kendisini polis diye tanıtarak, FETÖ/PDY soruşturması bahanesiyle 74 bin lirasını alan N.S. (73), jandarma tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Para da şüphelinin evindeki aramada bulunup, tutanakla sahibi Deniz'e teslim edildi.

Ula'nın Gökova Mahallesi'nde yaşayan Fatma Deniz'i geçen 27 Kasım'da telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Banka hesabınız Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eline geçti. Sorunun çözümü için paranızı eve gelen bir kişiye teslim etmeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine Deniz, telefondaki kişinin kendisini yönlendirmesiyle evine gelen kişiye 74 bin lira verdi. Ancak, daha sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Deniz, dün saat 13.00 sıralarında Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

Jandarma, şikayet üzerine, Deniz'in evinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, siyah kıyafetli bir kişinin taksi ile Fatma Deniz'in evine geldiği belirlendi. Yapılan araştırmada, taksinin, Bodrum Otogarı'ndaki durağa kayıtlı olduğu tespit edildi. Jandarmanın ifadesine başvurduğu taksi şoförü, aracına binen kişiyi Bodrum ilçe merkezinden aldığını, 70-75 yaşlarında ve bir ayağının aksak olduğunu, kendisini önce Gökova Mahallesi'ne getirdiğini, ardından Milas ilçe merkezine götürüp, bıraktığını anlattı. Bu bilgilerden yola çıkan jandarma, şüphelinin Bodrum'da yaşayan N.S. olduğunu belirledi.

Şüpheli N.S., aynı gün saat 22.10'da evine girerken, Akyaka ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı. N.S.'nin evinde yapılan aramada, dolandırıcılıkla elde ettiği 74 bin lira da ele geçirildi. Para tutunakla sahibi Fatma Deniz'e teslim edilerken, gözaltına alınan şüpheli N.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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