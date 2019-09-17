74. BM Genel Kurulu Başlıyor

BM 73. Genel Kurul Çalışmaları Pazartesi günü resmen sona erdi. 73. Genel Kurul Başkanı Espinosa geleneksel oturum tokmağını 74. Genel Kurul Başkanı Bande’ye teslim etti. 74. Genel Kurul Başkanı Bande resmen görevine başlamış oldu.

74. BM Genel Kurulu’nun başkanlığını, 73. BM Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Gerces’ten devir alan Nijeryalı siyaset bilimci ve politikacı Tijjani Muhammed Bande yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74. BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için 21 Eylül’de New York’a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’taki temaslarını 26 Eylül’e kadar sürdürecek.

Dünyanın gözü, BM’ye üye 193 ülke ile 3 gözlemci ülke liderleri ve heyet başkanlarının gerçekleştireceği üst düzey toplantılar, genel kurul salonunda yapacakları konuşmalar için New York’ta olacak.

74. Birleşmiş Miletler Genel Kurulu bugün New York’ta yerel saatle 15:00’te başlayacak. 74. Genel Kurul’un alt düzey çalışmaları önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürecek. Bir hafta sonra da 74. BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarına dünya liderlerinin katılımıyla devam edilecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, devir teslim töreni ve 73. Dönemin son oturumunda yaptığı konuşmada 73. Genel Kurul Başkanı Espinosa, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Genel Sekreter Guterres, Espinosa’nın, BM Genel Kurulu’na başkanlık eden dördüncü kadın olduğunu belirterek kadınlarla çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

73. Genel Kurul çalışmalarına övgü

Guterres, BM 73. Genel Kurulu’nda öncelikli olarak cinsiyet eşitliği, göç, mülteciler, herkes için uygun iş, çevre, engellilerin hakları, gençleri teşvik etmek, barış çabaları, BM’nin çalışmalarını canlandırmak, plastik kirliliğine son vermek gibi konularda övgü dolu çalışmalar yapıldığını kaydetti. Guterres, bir kadın başkanla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca 74. BM Genel Kurul başkanlığı seçilen Bande’yi tebrik edip kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Görevi tesliminin ardından kürsüye gelen 73. Genel Kurul Başkanı Espinosa, bir teşekkür konuşması yaparak başkanlık döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Düzenlenen son basın toplantısında Espinosa, bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi. BM muhabirlerinin çeşitli sorularını yanıtladı.