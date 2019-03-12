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74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda ödüle layık görülen 93 eserin yer aldığı sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binada açıldı - Açılışta, yarışmada dereceye giren bazı eserlerin sahiplerine ödülleri verildi

Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce düzenlenen "74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan tarihi kongre binasında, 74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Erzurum Kongresi'ni canlandırmasıyla başlayan açılış, protokol ile vatandaşların sergiyi gezmesiyle devam etti.

Daha sonra resim kategorisinde 25, heykel kategorisinde 21, seramik kategorisinde 23 ve özgün baskı kategorisinde 24 eserin başarı ve sergilenmeye değer görüldüğü yarışmaya katılan bazı eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tokaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tip yarışmalarda eser sahiplerinin izinleriyle eserleri Müze Kurulu kararıyla koleksiyonumuza alıyoruz. Burada ödüle layık görülen başarı ve mansiyon olmak üzere, toplamda 93 eserimiz var." dedi.

Tokaç, Türkiye'deki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan üç Resim Heykel Müzesi'nden birinin tarihin önemli anlarına şahitlik etmiş Erzurum Kongre Binası'nda bulunduğunu belirtti.

Erzurum Kongre Binası'nın aynı zamanda yaşayan bir mekan ve sanata ev sahipliği yapması bakımından Resim ve Heykel Müzesi olarak da tescillenmesinin sanatseverler adına çok önemli olduğunu aktaran Tokaç, "Erzurum Kongre Binası'nın sanata kazandırılmış yeni mekan olması çok güzel. Burada Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün en prestijli yarışmalarından biri olan 74. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın galasının yapılması da buraya ayrıca anlam yüklemiştir." diye konuştu.

Tokaç, binada sergilenen eserlerin sayı ve kalite olarak daha da artırılacağına işaret ederek, sanatsever ziyaretçileri Erzurum Kongre Binası'nı gezmeye davet etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz da Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da atıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Erzurum'da ilk defa Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı. Bu binayı 23 Temmuz 2018 Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde açmıştık ve buranın müthiş sanat merkezi olacağını söylemiştik. Türkiye'nin en prestijli sergilerinden biri böylesine anlamlı günde Erzurum'da yapıldı. 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünde bu binada uluslararası sergi tertip edeceğiz. Erzurum sanatın, tarihin, kültürün, resim ve heykel müzelerinin merkezi olacak. Bu yönde iddialıyız."

Sergi, haziran ayı sonuna kadar gezilebilecek.

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