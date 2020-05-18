HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 74 yaşındaki adam koronavirüsü 2 kez yendi

74 yaşındaki adam koronavirüsü 2 kez yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 74 yaşındaki İsa Resul Önder, koronavirüse 2 kere yakalandı ve ikisinde de yenmeyi başardı. Omurilik zedelenmesinden dolayı ameliyat olduğu için 5 yıldır dışarı çıkamadığını söyleyen Önder, koronavirüse nasıl yakalandığını bilmediğini belirtti.

Eşi Adeviye Önder ile birlikte yaşayan 5 çocuk babası emekli İsa Resul Önder, 12 Nisan'da halsizlik belirtileri ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan testlerde Önder'in koronavirüs olduğu belirlendi ve hastaneye yatırılarak tedavisine başlandı. 2 hafta süren tedavisinin sonunda İsa Resul Önder, koronavirüsü yenmeyi başarıp 25 Nisan'da taburcu oldu. 11 Mayıs'ta kontrole giden Önder'in yeniden yapılan testi pozitif çıkınca tekrar hastaneye yatırıldı ve 5 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi.

'5 YILDIR DIŞARI ÇIKMIYORUM, NASIL YAKALANDIM BEN DE BİLMİYORUM'

Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirten İsa Resul Önder, Koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Rahatsızlanınca çocuklarım hastaneye götürdü. Orada testler yaptıktan sonra koronavirüs olduğum belirlendi ve hastaneye yatırıldım. 14 gün yattım ilk 5 günü çok zordu, çok kötüydü. 14 günün sonunda beni taburcu edip ambulansla eve getirdiler. 14 gün de evde karantina sürecimiz başladı, eşim diğer odada ben bu odada kaldım. 14 gün sonunda 11 Mayıs Pazartesi günü kontrole gittik. Tahlil için bir sürüntü aldılar ve salı günü gece eve gelip ambulansla hastaneye götürdüler ve testin pozitif olduğunu söylediler. Tekrar yattık ve cumartesi günü taburcu ettiler. Hastalığı yendim ve tekrar hayata döndüm. Şimdi çok iyiyim, bir sıkıntım yok. Omurilik zedelenmesinden dolayı ameliyat olduğum için 5 yıldır hiç dışarı çıkmıyorum. Koronavirüse nasıl yakalandım onu ben de bilmiyorum. Cenab-ı Allah'ın bir hediyesiydi bana. Hediyeyi verdi, geri de aldı. 2 defa oldu, 2 defa Allah'ın yardımıyla yendim ben bunu. Tabi bu biraz da sabır işi, üzerine almama, doğal karşılama işi. Allah'tan gelen her şeye açık olmamız lazım. Razıyız, Allah verdi Allah da aldı."

İnsanlara evde kalma çağrısında bulunan İsa Resul Önder, hastalığı yenmede insanın metanetini korumasının önemli olduğunu belirterek, "Ben bu hastalığı yenmek için metanetimi hiç bozmadım. 'Bu bende yok' diyerek hastalığı üstüme hiç almadım. Bütün hastalara da benim tavsiyem üstlerine almasınlar, 'Bu bende var' diye endişe etmesinler, kurallara da uysunlar. Dışarı çıkmak isteyenler çıkmasınlar, sabretsinler, evde kalsınlar. Zaten o ilk 5 günü ben nasıl geçirdim bilmiyorum. Çok kötüydüm, ne yemeğin ne de suyun tadı vardı. 5 gün sonra Allah beni şifaya kavuşturdu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

19 Mayıs ile ilgili flaş karar

MSB'den Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık açıklaması

Atışlar başarıyla gerçekleşti

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Seyahat yasağı olan iller hangileri?

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

Cüneyt Özdemir'den flaş FETÖ açıklaması: Ciddi saldırı altındayım

Özdemir'den flaş FETÖ açıklaması: Ciddi saldırı altındayım

Türkan Saylan kimdir? İşte Türkan Saylan’ın hayatı!

Türkan Saylan kimdir?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan'ın sözleriyle ilgili yeni açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den flaş Sevda Noyan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.