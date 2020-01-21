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  4. 74 yaşındaki adam yanarak can verdi

74 yaşındaki adam yanarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 katlı apartmanın depo olarak kullanılan birinci katında çıkan yangın tüm binayı sardı.

Bursa’da 3 katlı apartmanın depo olarak kullanılan birinci katında çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangında depo olarak kullanılan birinci katta bulunan 74 yaşındaki Beyhan Işık hayatını kaybetti.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4. Orman sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yaşlı adam yanarak can verdi
3 katlı apartmandaki yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan vatandaşların olup olmadığını kontrol ettiği esnada depo olarak kullanılan 1. katta Beyhan Işık’ın(74) cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedenini ambulansa alarak dışarıya çıkartan ekipler, Beyhan Işık ile birlikte yaşayan eşi Zülbiye Işık’ın evde olmadığını tespit etti.
Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 3 katlı apartmanın 1 katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında bir araç da kısmen hasar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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