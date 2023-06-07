74 yaşındaki adamın yaşadığı ilginç durum! "Bir kimlik harap etti beni"

Gaziantep’te yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Körükçügil, geçmişte İl Nüfus Müdürlüğü'nün yanmasından dolayı kimlik çıkaramadığı ve sonra da çıkarmayı sürekli ertelediği için zor günler geçiriyor. Yaşlı adam, kimliği olmadığı için ne tedavi olabiliyor ne de resmi bir işlem yaptırabiliyor. Körükçügil'in durumu Ay Lav Yu filmini ve filmdeki "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğini akıllara getirdi. Körükçügil, "Herkes beni tanır, hiçbir zaman sorun yaşamadım ama bir kimlik harap etti beni" dedi.