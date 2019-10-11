HABER

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Anadolu’daki Selçuklu eserleri arasında önemli bir yere sahip olan 748 yılık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor.Sivas’ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271’de yaptırılan ve ’Mavi Medrese’ adıyla da bilinen Gök Medrese, tamamlanmak üzere olan restorasyonunun ardından müzeye dönüştürülecek.

Anadolu’daki Selçuklu eserleri arasında önemli bir yere sahip olan 748 yılık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor.
Sivas’ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271’de yaptırılan ve ’Mavi Medrese’ adıyla da bilinen Gök Medrese, tamamlanmak üzere olan restorasyonunun ardından müzeye dönüştürülecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun bir restorasyon süreci geçiren 748 yıllık Gök Medrese’yi ziyaret etti. Ayhan, süren restorasyon çalışmaları hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca’dan bilgi aldı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına konuşan Ayhan, Gök Medrese’nin Vakıf Müzesi olacağını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Ayhan, restorasyonun neredeyse bittiğini belirterek, “Ufak tefek rötuşlar yapılmaktadır. Bununla beraberde Vakıf Müzesi olma noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını devam ettirmektedir. İhaleler yapıldı, süreç olumlu olarak devam etmektedir. 2020 yılının Mart-Nisan gibi Vakıf Müzesi olarak da görevlileri ile beraber Sivas’ımıza ülkemize hizmet edecek. Hakikatten bizim simgemiz, göz bebeğimiz. Ecdat yadigarı bu güzel eserin uzun soluklu bir restorasyonundan sonra böyle ortada olması, insan bakınca keyif alması, müthiş bir şaheser olarak insanlığa sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sivas için bir markadır” dedi.

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor

748 yıllık Gök Medrese müzeye dönüştürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Spor Yazarları Derneği Haliç Üniversitesi'nin Levent'ten tahliyesini istedi

Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi istendi

Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Balıkesir'den kahreden haber

'Barış Pınarı'na karşı yeni hamle! Trump'ı da dahil ettiler

Terör örgütü yanlılarından yeni hamle! Trump'ı da dahil ettiler

Yalova açıklarında bir deprem daha

Yalova açıklarında bir deprem daha

Diyarbakır'da 5 ton esrar ve 1 milyonu aşkın Hint keneviri ele geçirildi

Flaş operasyon! 1 milyon 337 bin adet ele geçirildi

Son dakika! Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.