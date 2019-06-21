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75 bin dolarlık vurgun yapan 3 Gürcü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ, Sakarya ve Tekirdağ illerinde dolar satın almak için girdikleri kuyumculardan 100 dolarlık desteler ile 1 dolarlık desteleri değiştirerek yaklaşık 75 bin dolarlık dolandırıcılık yapan Gürcistan uyrukluk 3 şüpheli yakalandı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ, Sakarya ve Tekirdağ illerinde dolar satın almak için girdikleri kuyumculardan 100 dolarlık desteler ile 1 dolarlık desteleri değiştirerek yaklaşık 75 bin dolarlık dolandırıcılık yapan Gürcistan uyrukluk 3 şüpheli yakalandı.

İzmit’te 2016 yılı Kasım ayında bir kuyumcuya gelen Gürcistan uyruklu M.A. (56) ve M.M. (67) 2 bin dolar aldı. Ertesi gün tekrar aynı kuyumcu dükkanına giden 2 şahıs yine dolar alarak kuyumcunun güvenini kazandı. 18 Kasım 2016 tarihinde 3. kez aynı kuyumcuya giden M.A. ve M.M. 24 bin dolar almak istediklerini ve dolarları hazırlamalarını söyledi. Kuyumcunun dolarları hazırlamasının ardından yanlarında getirdikleri çantada bulunan üzerleri 100'er dolar içleri de 1'er dolar olan desteler ile 24 bin dolarlık desteleri değiştiren M.M. ve M.A. para çekmeye gidiyoruz diyerek ortadan kayboldu.

Aynı yöntem ile 2016 yılında Tekirdağ’da bir kuyumcuyu ve 2019 yılında Sakarya’da 2 kuyumcuyu dolandıran M.M. ve M.A. geçtiğimiz günlerde Kandıra’da bir kuyumcuda dolandırıcılık girişiminde bulundu. Kuyumcunun fark etmesi üzerine 2 şüpheli kaçmayı başardı. Olayın bildirilmesi üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen M.A. ve M.M. ile yanlarında bulunan T.J. isimli kadının Gebze’de bir otelde kaldıklarını belirleyen polis ekipleri gece saatlerinde otele operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldındı. Şüphelilerin üzerinden dolandırıcılıkta kullandıkları düşünülen 1 dolarlık 897 banknot, 100 dolarlık 10 banknot, 130 Gürcistan Lari’si ve 56 bin 500 TL ele geçirildi.

Sakarya’daki dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen T.J, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilirken M.M. ve M.A. sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. M.M. ve M.A.’nın burada yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri ve bu yöntemlerle yaklaşık 75 bin TL tutarından dolandırıcılık yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

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