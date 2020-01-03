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  4. 75 bin eser konteynırda çürüyor

75 bin eser konteynırda çürüyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde tek ulusal Arkeoloji Müzesi, tamamlanamayan restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı.

Bursa’nın İznik ilçesinde tek ulusal Arkeoloji Müzesi, tamamlanamayan restorasyon sebebiyle 8 yıldır kapalı. Yıkılan müze binası da o zamandan bu yana konteynırda hizmet veriyor.
Müze olarak kullanılan tarihî Nilüfer Hatun İmârethanesi restorasyon sebebiyle 8 yıl önce ziyaretçilere kapatıldı. Müzenin doğusunda bulunan idarî bina ve deposu da yenisi inşa edilmek üzere yıkıldı. Müze müdürlüğü aynı alan içine konulan konteynıre taşındı. Geçen mart ayında İznik’te incelemeler yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı içinde müzenin restorasyonunun tamamlanıp açılacağının müjdesini vermişti. Ancak ne müze tamamlanıp açılabildi, ne de yıkılan idarî binanın yerine yenisi yapılabildi. Bakanlık, 8 yıldır derme çatma bir konteynerde temsil ediliyor. Kapalı olan müzeye dışarıdan bakmakla yetinen ziyaretçiler ise bu duruma tepkili. Vatandaşlar, "Müze kapalı, koskoca Kültür Bakanlığı konteynerden temsil ediliyor. Bu durum İznik’e yakışmıyor" dediler.
Aynı tarihte İznik’te gelen AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da, "Temel kazaları sırasında yine bir tarih fışkırdı ve müzeyi biz oraya yapamadık. Yeni bir müze yerini en kısa sürede belediyemiz planlara koyduğu takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya yapacak. İznik’te yer altı ve gölden çıkartılmış çok sayıda tarihi eserimiz var. Bunları konteynırlarda muhafaza altına alıyoruz. Müzemizi yaptıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin seyretmesi için yerlerine koyacağız" şeklinde konuşmuştu.
Sultan I. Murad’ın annesi Nilüfer Hatun adına 1388 yılında imârethane olarak inşa edilen bina uzun zamandır müze olarak kullanılıyor. Nilüfer Hatun İmâreti, Cumhuriyet döneminde değişik ihtiyaçlar için depo olarak kullanılmış ve 1960 yılında restore edilerek aynı yıl müze olarak ziyarete açılmıştı. Müzede İznik ve çevresinde toplanan prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan çeşitli buluntular ile Ilıpınar, Roma Tiyatrosu, İznik Çini Fırınları kazılarında çıkarılan eserler yer alıyor. Müze bahçesinde Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri sergileniyor. Bu eserler; sütun başlıkları, lahitler, kabartmalar, ambonlar, steller, kitabeler, çörtenler ve İslami mezar taşlarından oluşuyor. Müzede 15 bin 59 adet eser bulunuyor.

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