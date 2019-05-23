HABER

75 metrede su ararken gaz buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir'in tarlasında sulama amaçlı kullanmak için sondaj yapılan kuyudan gaz çıktı.

Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir'in tarlasında sulama amaçlı kullanmak için sondaj yapılan kuyudan gaz çıktı. Yetkililer, yanıcı gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı. Elmalı'da çiftçilik yapan Necati Özdemir, serada sulama amaçlı kullanmak için Pirhasanlar Mahallesi'ndeki tarlasında sondaj çalışması yaptı. 75 metre derine inen Özdemir, suya ulaştı ancak kuyudan su ile birlikte gaz da fışkırdı. Gazın yanıcı olup olmadığını test eden Özdemir, gazın yandığını görünce üzerine toprak atarak söndürdü. Yetkililere durumu haber veren Necati Özdemir, aynı kuyunun yaklaşık 20 metre uzağında 4 yıl önce yine sondaj çalışması yaptığını, 80 metre derine indiğini, sondaj borusundan gaz fışkırdığını söyledi. O kuyudan da halen gaz çıktığını belirten ve bölgede bitki yetişmediğine değinen Özdemir, "Seralarım var. Çiftçilik yapıyorum ve bana su lazım. Bu amaçla sondaj vuruyorum ancak her seferinde gaz çıkıyor" dedi. Yetkililer, çıkan gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdıTerör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı
Öğrenciler, tarihi Zerzevan Kalesi'nde ders işlediÖğrenciler, tarihi Zerzevan Kalesi'nde ders işledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.