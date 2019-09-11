HABER

7,5 milyon yıl önce filler ve zürafaların olduğu Kayseri’nin tarihi yeniden yazılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Taşhan bölgesinde sürdürülen kazılarda bulunan fosiller dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

7,5 milyon yıl önce filler ve zürafaların olduğu Kayseri’nin tarihi yeniden yazılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Taşhan bölgesinde sürdürülen kazılarda bulunan fosiller dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, filler, gergedanlar ve zürafaların 7,5 milyon yıl önce Kayseri’de sürüler halinde bulunmalarının şehrin doğa tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu buluntularla kentin jeomorfolojik tarihinin yeniden yazılacağını kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Taşhan bölgesinde sürdürülen kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazılar sonucu dünya literatürüne giren fosiller gün yüzüne çıkarılıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı çalışmaları sonucu yeni bulunan fosilin 3,5 metrelik boyutuyla bütünlük halinde dünyada tek olduğunu ve bu nedenle dünyadaki bilim adamlarının dikkatini çektiğini söyledi. Dikkatleri Kayseri’ye çeviren bu kazılar sonucu Almanya’dan bir heyetin şehre geldiğini, önümüzdeki günlerde de Finlandiya’dan bir heyetin geleceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, buluntuların şehre olan ilgiyi artırmasının yanı sıra Kayseri’nin jeomorfolojik tarihi açısından da önemli olduğunu kaydetti. Fosillerin bulunduğu yerde binlerce hayvanın olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Büyükkılıç, “Demek ki Kayseri’nin jeomorfolojik yapısı yeniden değerlendirilmeli. Kayseri milyonlarca yıl önce adeta ormanlar bölgesiymiş. Tropikal bir iklime sahipmiş. Kayseri’nin bu anlamda tarihinin yeniden yazılacağına inanıyoruz” dedi.
Bugüne kadar çıkarılan fosilleri Kayseri Bilim Merkezinde sergilediklerini, bundan sonrası için doğa tarihi müzesi kurulması yönünde istişareler yaptıklarını dile getiren Büyükkılıç, kazı çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Dünyada böyle örnekler yok”
Kazı çalışmalarının danışmanlığını yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da, kazılara 2017 yılında başladıklarını ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle devam ettirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Başoğlu, kazı çalışmaları sonucu çıkarılan iki buluntunun dünyada tek olduğunu belirtti. Bu buluntularla birlikte Kayseri’nin doğa tarihi açısından merkeze yerleştiğini vurgulayan Başoğlu, “Çok büyük potansiyeli olan bir bölgede çalışıyoruz. Burada zürafalar, fillerin atası denilen 4-5 tür, gergedanlar, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait fosiller var. 7,5 milyon yıllık diyebiliyoruz. O zamanki Kayseri’de filler, gergedanlar, zürafalar sürüler halinde geziyorlarmış. Bu da gayet tropikal iklim olduğunu gösteriyor ve günümüz Afrika’sına benziyor. Sık ormanlık ve otluk bir bölge” dedi.
Kayseri’deki kadar sağlam ve korunaklı örneklerin dünyada olmadığını belirten Prof. Dr. Okşan Başoğlu, fosillerin iyi korunmasının toprağın yapısıyla ilgili olabileceğini söyledi. Türkiye’de sadece Ankara’da bulunan doğa tarihi müzesinin Kayseri’de de olmasını çok yakıştırdığını dile getiren Başoğlu, dünyanın farklı ülkelerindeki bilim adamlarının ilgisinden bahsederek, “Dünya büyük ilgi gösteriyor. Buluntularla Alman basınına da çıktık. Dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanları gelecek. 7 Ekim’de Finlandiya’dan fil uzmanı randevu aldı. Arkasından birkaç grup daha gelecek, çünkü böyle örnekler dünyada yok. Kazılarımıza Büyükşehir Belediyesinin verdiği katkılar ve Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

7,5 milyon yıl önce filler ve zürafaların olduğu Kayseri’nin tarihi yeniden yazılacak

7,5 milyon yıl önce filler ve zürafaların olduğu Kayseri’nin tarihi yeniden yazılacak

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Karar sonrası Arda Turan’dan ilk açıklamaKarar sonrası Arda Turan’dan ilk açıklama
860 volt elektrik şoku üretebilen yeni bir elektrikli yılan balığı türü keşfedildi860 volt elektrik şoku üretebilen yeni bir elektrikli yılan balığı türü keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.