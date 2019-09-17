7,5 milyon yıllık fosil, özel yöntemle Bilim Merkezi’ne taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bulunan ve fillerin atasına ait olduğu düşünülen 7.5 milyon yıllık fosil bulunduğu yerden çıkartılarak “Alçı ceket” denilen özel bir yöntemle Kayseri Bilim Merkezi’ne nakledildi. 7.5 milyon yıllık fosil burada alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelendikten sonra ziyarete açılacak.

Dünya doğa tarihine ışık tutacak 7,5 milyon yıllık fosil Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu alandan taşındı. Bilim dünyasında heyecan uyandıran 7.5 milyon yıllık fosili diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise bütün halde dünya üzerinde bu büyüklükte başka bir örneğinin olmamasıydı. Bulunan fosil özel bir yöntemle taşındı. Özel ekip tarafından yürütülen ve taşınma sırasında olası riskleri yok etmeyi amaçlayan çalışmada fosilin tamamı alçı ile kaplanarak profillerle sabitlendi ve bütünlüğünün zarar görmemesi amacıyla kum dolu bir kamyonla sorunsuz bir şekilde Kayseri Bilim Merkezi’ne nakledildi. Temizlenmek ve incelemek amacıyla Kayseri Bilim merkezi’ne taşınan fosili incelemek üzere Ekim ayı içerisinde alanında dünyaca ünlü Alman ve Finlandiyalı bilim insanlarınca incelenecek ve bilimsel değerlendirmelerin ardından ardından sergilenecek.

Kazı çalışmaları sırasında 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen ‘’Choerolophodon’’ cinsine ait fillerin atası olarak kabul edilen fosil 2 metre 70 santim uzunluğuna sahip olması ve kafatası ile alt çenesi tam halde bulunan dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu biliniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, buluntular sonucunda Kayseri’nin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kayseri’nin bu anlamda tarihinin yeniden yazılacağına inanıyoruz’’ dedi. Kurulacak olan Doğa Tarihi Müzesi’nde bu fosillerin sergileneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, özel bir yöntemle taşınan fosilin Kayseri Bilim Merkezi’nde koruma altına alındığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarına verilen desteğin süreceğinin de altını çizdi.



