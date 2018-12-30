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7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazılarla Taşhan bölgesinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergiye hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.

7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazılarla Taşhan bölgesinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergiye hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.
Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi’ni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte gezdi. Başkan Çelik, Vali Günaydın ile birlikte Türkiye’nin en büyük gökevi olan planetaryumda bilimsel film izledi. Vali Günaydın ve Başkan Çelik, Bilim Merkezi’ndeki atölye çalışmalarına katılan çocukları da ziyaret etti.
Bilim Merkezi’ndeki sergi alanlarını gezen Vali Şehmus Günaydın’a Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin bilgi verdi. Bilim Merkezi’ndeki Devr-i Dinozor sergisini de gezen Vali Günaydın ve Başkan Çelik, daha sonra Bilim Merkezi’nde 7,5 milyon yıllık fosiller için oluşturulan laboratuarı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazılarla Taşhan bölgesinde bulunan 7,5 milyon yıllık fosillerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan bilgi verdi. Yaklaşık 4 ay önce kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pehlevan, "Bu önemli buluntuların teşhiriyle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Verdiği destekler sayesinde bu noktalara geldik" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu dile getirdi ve 7,5 milyon yıllık fosillerin de bu zenginliklerin örneği olduğunu söyledi. Eskiye dair izlerin ortaya çıkarılmasının önemine işaret eden Başkan Çelik, "Kültepe’de 6 bin yıl öncesine ait objeler çıkarıyoruz. Yamula Barajı kenarında Taşhan bölgesinde de 7-75 milyon yıl eskiye dair yaşam izlerini ortaya çıkardık. Dünyada eşi benzeri olmayan, günümüz fillerinin atası sayılabilecek bir file ait alt çene dişlerinin örneği yok. Bunun dışında farklı objeler de çıkarılıyor. Şehrimize değer katan buluntuları inşallah kısa süre içinde sergilemeye başlayacağız" diye konuştu.
Vali Şehmus Günaydın da, destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne çalışmaları nedeniyle de kazı heyetine teşekkür etti. Bu önemli eserleri turizme kazandırmak gerektiğini ifade eden Vali Günaydın, "İlimize daha çok turistin gelmesi için fosil müzesi, ticaret müzesi gibi müzeler açmamız lazım. Bu konuda belediyemizin çalışmaları da var. Bu çalışmalara büyük katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde7,5 milyon yıllık fosiller Bilim Merkezi'nde

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