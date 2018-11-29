HABER

7,5 milyon yıllık fosilleri çıkaran kazı ekibinden başkandan tebrik

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Taşhan Bölgesi’nde 7,5 milyon yıllık fosilleri gün yüzüne çıkaran kazı heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

7,5 milyon yıllık fosilleri çıkaran kazı ekibinden başkandan tebrik

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Taşhan Bölgesi’nde 7,5 milyon yıllık fosilleri gün yüzüne çıkaran kazı heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu kazı yaptıkları Taşhan'ın eşine az rastlanır bir bölge olduğuna vurgu yaptı.
Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle Taşhan Bölgesi'nde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlivan ile birlikte kazı yapan Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı ekibi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, kazı ekibinin zor ve zahmetli bir çalışma yaptığını belirterek bu çalışmaların Kayseri’nin değerine değer katacağını kaydetti. Taşhan bölgesinde büyük bir mirasın bulunduğunu ve henüz çok az bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Başkan Çelik, "Yapılan çalışmalarla çıkarılan fosiller şu an sadece fragman. Orası çok zengin bir bölge. Kayseri Bilim Merkezi yanında Doğa Tarihi Müzesi yapalım ve buluntuları sergileyelim istiyoruz. İnşallah başlayan bu işi Memduh Başkanım da devam ettirecektir. Burası Kayseri ve Türkiye’nin zenginliği. Bu mirasın tüm dünya tarihine kazandırılması ülkemiz için de önemli" dedi.
Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da eşine az rastlanır bir bölgede çalıştıklarını vurgulayarak, "Ben bu meslekte çalışan biri olarak buranın es geçilmemesini istiyorum. Çok değerli buluntular çıkarıyoruz. Eşine az rastlanır bir bölge burası" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
Bir haftadır kayıp Asmin operasyonla bulunduBir haftadır kayıp Asmin operasyonla bulundu
Saklanan şüphelinin yerini çocuk söylediSaklanan şüphelinin yerini çocuk söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.