75 yaş üstüne aşılama yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada şimdiye kadarki aşı çalışmalarının bilançosunu çıkararak yarından itibaren uygulanacak aşı programını açıkladı.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş yaşandığını, ancak tüm çabalara rağmen bu düşüşün yavaşladığını belirten Koca, vaka sayılarının günde 5 bin ile 7 bin arasında dalgalanmaya devam ettiğini, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini kaydetti.

Aşı programı kapsamında öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, ardından engelliler ile yaşlı bakım evleri ve huzurevlerinde yaşayan vatandaşların aşılamalarının tamamlandığını belirten Koca, "Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi. Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarındaki aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler" dedi.