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  4. 75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 20:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, umreden döndükten sonra karantinada kaldığı öğrenci yurdunda koronavirüs olduğu tespit edilen Meryem Şaşmaz (75), 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Şaşmaz, hastane çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Suudi Arabistan'dan uçakla gelen umre yolcularından Meryem Şaşmaz'ın, 14 gün karantinada kaldığı Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda yapılan sağlık taramasında koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Şaşmaz, 25 Mart'ta ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastanede 15 gün tedavi gören Meryem Şaşmaz, sağlığına kavuşarak koronavirüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Şaşmaz'ı sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Şaşmaz, AFAD ekipleri ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi. (DHA)

75 yaşında koronavirüsü yendi

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Eskişehir

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