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75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Düzce’de, apartmana girerek kapısını çaldıkları Zülfiye Uslu’ya (75) binada kiralık ev olup olmadığını soran biri kadın 2 kişi, 'hayır' cevabı üzerine su istedi. Kadının su almaya gitmesini fırsat bilen şüpheliler, Zülfiye Uslu’nun boğazını sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uslu’nun direnip, bağırması üzerine 2 kişi koşarak kaçtı.

75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar

Olay, öğle saatlerde Düzce Çay Mahallesi Yalçın Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi.

Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına bulunan Zülfiye Uslu’nun evinin kapısını çalan ve yüzlerinde maske bulunan biri kadın 2 kişi, binada kiralık ev olup olmadığını sordu. Zülfiye Uslu’nun binada boş ev olmadığını söylemesi üzerine iki kişi, kadından su istedi. Hırsızlık için binaya girdiği tahmin edilen şüpheliler, kadın arkasını döner dönmez eve girmeye çalışarak Uslu’nun boğazını sıktı. Zülfiye Uslu’nun direnmesi ve çığlık atması nedeniyle paniğe kapılan 2 kişi, binadan koşarak kaçıp, kayıplara karıştı. Uslu, durumu hemen ailesine bildirdi. Ailesi eve gelirken, polise haber verdi.

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Polis ekipleri, evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Zülfiye Uslu’yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının bulunduğu binadan hızla çıkarak kaçan 2 kişinin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

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