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75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Binali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometrelik yolu koşarak miting alanına geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek mitingde vatandaşlara seslenecek.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Binali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometrelik yolu koşarak miting alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Binali Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre yolu koşarak katederek miting alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli’ye geldiğini öğrenince sabahın erken saatlerinde sırt çantasını alarak Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki evinden çıkan Çiçek, elindeki bastonu ile İzmit’e doğru koşmaya başladı. Yaklaşık 60 kilometre yolu 4 saatte aşan Çiçek, miting alanına gelerek Erdoğan’ı beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen Çiçek, gerekirse 100 kilometre koşabileceğini ifade etti.

“Gerekirse onun için 100 kilometre de koşarım”
Geçen yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için kilometrelerce koştuğunu ancak, korumaların görüştürmediğini belirten Binali Çiçek, “Her zaman Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesini bekliyorum. Her sene Darıca’dan koşarak buraya geliyorum. Birkaç arkadaşım var. Onlara, ‘gelin beraber koşarak gidelim’ dedim. Gelmediler, hiç kimse kendisine güvenemediler. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için ayaklarımın emeğiyle oraya gideceğim dedim. Ben yorulmam, hala koşarım. Her zaman koşulara gidiyorum. Gerekirse onun için 100 kilometre de koşarım. Geçen sene de ben geldim buraya koşarak. Ama korumalar kendisiyle görüştürmediler. Ben de kızıp tekrar Darıca’ya koşarak gittim. Bu sene muhakkak görmem gerekiyor. Onu çok merak ediyorum, çok seviyorum. Onu gibi bir insan bu memlekete sahip çıkan birini görmedim ben” dedi.

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu

75 yaşındaki vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için 60 kilometre koştu
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