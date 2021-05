75 yıllık Scooter efsanesi Vespa’dan tarihi başarı!

1946 yılından bu yana her dönem teknolojisi ve özgün tasarımıyla fenomenliğini sürdüren Vespa, sadece son 10 yılda 1 milyon 800 binin üstünde olmak üzere, toplam 19 milyon adet scooter üretimine imza attı. Vespa’nın bantlardan inen 19 milyonuncu motosikleti ise 75. yıl özel koleksiyonundan GTS 300 oldu. İtalya, Hindistan ve Vietnam olmak üzere dünyada 3 üretim tesisinden çıkan ürünlerle 83 ülkede satışa sunulan Vespa, pazara sunduğu her modeliyle bireysel ulaşımın evrimine öncülük ediyor. Tamamen çelikten üretilen gelişmiş ve dayanıklı gövde konseptinin yanında, her modeliyle İtalyan zarafetinin simgesi de olan Vespa, günümüze kadar GS, LX, PX, Primavera, Elettrica gibi öncü modellerle popülerliğini koruyarak devam ettirdi.

Motosiklet dünyasının ikonik İtalyan markası Vespa, bu yıl 75. yılını kutlarken aynı zamanda büyük bir üretim başarısıyla da göz dolduruyor. Her modeli bir fenomen olan Vespa; son 10 yılda 1 milyon 800 binin üzerinde üretim gerçekleştirirken 1946 yılından günümüze toplam 19 milyon adetlik üretime imzasını attı. Tamamen çelikten üretilen dayanıklı gövde konseptiyle birlikte benzersiz tasarıma sahip scooterları üreten Vespa, özellikle son 20 yılda artan üretim adetleriyle de dikkatleri çekti. 2000 yılında 50 bin adet üretim gerçekleştiren marka, 2007 yılında 100 bini aştı ve 2018 yılında ise 200 bin adetten fazla scooter üretimiyle başarısını katlayarak bugünlere taşıdı. Çoğu kulanıcı için yaşam kültürünün bir parçası olan Vespa, global bir üretici olarak; Avrupa, Amerika ve tüm batı pazarları için Pontedera-İtalya’da, yerel pazar ve Uzakdoğu için Vinh Phuc-Vietnam’da, Hindistan ve Nepal pazarları için de Baramati-Hindistan’da bulunan toplam 3 tesisinde üretimini sürdürüyor. Toplam 83 ülkede satışa sunulan Vespa, pratik bir şehir içi ulaşım aracı olarak çıktığı yolculuğunda, bugün milyonları etkileyen ve dünyanın en çok bilinen ikonu olarak yoluna devam ediyor.