750 bin liralık aracı 'itfaiye hizmeti' diye vergisiz alan başkan: İllegal durum yok

Çayeli Belediyesi bünyesine alınan otomobil, sosyal medyada 'lüks' tartışmalarına neden oldu. İtfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılmak üzere 750 bin lira değerindeki otomobil, KDV, ÖTV ve MTV’den muaf olarak 280 bin liraya satın alındı. Otomobil, kaputunun üzerine ‘itfaiye öncü aracı’ yazılarak, belediye binası önüne çekildi. Belediye görevlileri, daha sonra önündeki yazıyı söküp, aracı temsil ve ağırlama hizmetlerinde kullanmaya hazır hale getirdi.

'ŞANTİYE ŞEFİNİN ARACINI KULLANIYORDUM'

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, makam aracı olmadığını ve görev süresince şantiye şefinin otomobilini kullandığını söyledi. Çiftçi, "Gittiğim birçok yerde ‘Belediyeyi bununla mı temsil ediyorsun’ diye tenkit ediliyorum. 2 yıldır da belediyemizin borç yükü varken, öz bütçesini bu işlere harcamak istemedik, istemiyoruz. Belediyemize, devletimizin gönderdiği 750 bin lira hibe para ile ekskavatör ve itfaiye öncü aracı aldık. İtfaiye öncü aracını da belediyenin kamu hizmetlerini görecek makam aracı olarak kullanmak amacıyla temin ettik” diye konuştu.