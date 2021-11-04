750 engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte engelli öğretmen ataması başvuru kılavuzu...

Vatandaşlar engelli öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili açıklama geldi ve atama kılavuzu da yayınlandı. Peki 750 engelli öğretmen ataması ne zaman?

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2021 yılı engelli öğretmen ataması tercihleri ile ilgili açıklama yapıldı. 2021 yılında 750 engelli öğretmen ataması müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konunun ayrıntılarını anlattı.

Açıklamalara göre engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak.

Adayların tercihine açılacak olan alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurulacak ve Bakanlık tarafından belirlenecek.



