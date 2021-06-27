751 çocuğun ceset kalıntıları bulunmuştu! Kanada Katolik Piskoposlar Konseyi, Papa ile görüşecek

Regina Katolik Kilisesi Başpiskoposu Donald Bolen, Leader Post gazetesine yaptığı açıklamada, Papa ile olan toplantıya yerli halkların liderlerinin de katılacağını ifade etti.

Yaşanan krizde uzlaşmaya giden yolun uzun ve zorlu olacağını kaydeden Bolen, Cowessess First Nation'da bulunan mezarlar konusunun üzücü olduğunu söyledi.

Papa Francis'e Katolik Kilisesinin yatılı okullardaki rolü nedeniyle yapılan özür dileme çağrısını anımsatan Bolen, kendisinin ve diğer piskoposların böyle bir özrü kolaylaştırmaya çalıştıklarını ancak şu ana kadar başarısız olduklarını söyledi.

"PAPA'YI ÖZÜR DİLEMEYE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Bolen, "Saskatchewan piskoposları olarak beş yıl önce Papa'yı buraya özür dilemeye getirmeye çalıştık. Ancak bunu küçük bir Saskatchewan piskopos grubu olarak yapamayacağınızı öğrendik. Kanada Katolik Piskoposlar Konseyinin yerli ilişkileri konusundaki çalışma grubu, yerli liderler, hayatta kalanlar, yaşlılar, bilgi koruyucular ve gençlerden oluşan bir delegasyonla, bu yıl sona ermeden önce Papa Francis ile görüşülmesi ayarladı." dedi.

MEDYANIN ERİŞİMİ ENGELLENİYOR

Bu arada Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 751 çocuğa ait ceset kalıntılarının bulunduğu mezarlık alanına medyanın erişimi engelleniyor.

Cowessess First Nation Konseyi Üyesi Jonathan Lerat tarafından dağıtılan basın rehberinde, medya çalışanlarından mezarların olduğu bölgeye yaklaşmamaları, fotoğraf veya video çekmemeleri, yerli halkla konuşmamaları ve onlara soru sormamaları istendi.

"BU OKULLAR KÜLTÜREL SOYKIRIM YAPMAK İÇİN KULLANILDI"

Kısa adı STAR olan (Standing Together Against Racism) Irkçılığa Karşı Omuz Omuza isimli kuruluş, yatılı kilise okullarında yaşananları, "beyaz yerleşimcilerin yerli halklarına karşı besledikleri ırkçılığın, şüphenin ve korkunun yürek parçalayıcı ve barbarca bir fiziksel tezahürü" olarak nitelendirdi.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, "Bu okullar Kanada Hükümeti tarafından kültürel soykırım yapmak için kullanıldı. İşaretlenmemiş mezarların keşfi birçok kişi için bir şok olsa da Kanada'daki yerli topluluklar, okulların açılmasından bu yana çocuklarının kaybıyla uğraşıyor. Bu eski bir tarih değil. Hayatta kalanlar bugün bizimle birlikte yürüyor. Yerli ailelerin nesilleri bundan etkilendi. Kanada'nın sömürge, soykırım tarihini kabul etmeye devam etmeli ve şimdi uzlaşma ve iyileşme için çalışmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Saskatchewan eyaletinin Saskatoon kentinde de olaya tepki gösteren kişi ya da kişiler, kentteki en büyük Katolik katedralinin kapısını, kırmızı el boyamaları ile kaplarken kapının üzerine de "Biz çocuktuk" yazdı.

Saskatoon Katolik Kilisesi Piskoposu Mark Hagemoen, yaptığı açıklamada, "Bu haberler kuşkusuz onlar için gerçekten zor. Şu anda öfke seviyelerinin yüksek olduğunu anlıyorum ancak bunun artan şiddet veya yıkımla sonuçlanmamasını umuyorum." şeklinde konuştu.

KANADA GÜNÜ KUTLAMALARININ İPTALİ GÜNDEMDE

Öte yandan 1 Temmuz Perşembe günü ülke genelinde kutlanacak olan Kanada Günü’nün iptali için ülkede kampanyalar düzenleniyor.

British Columbia eyaletindeki Kamloops Yatılı Kilise Okulu'nda, 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunmasının ardından başlayan Kanada Günü kutlamalarının iptali çağrısını destekleyenlerin sayısı, Saskatchewan'daki gelişmelerle artmaya başladı.

Bir süredir "#cancelcanadaday" etiketi ile sosyal medyada trend olan ulusal gün kutlamalarının iptaline, ülkedeki birçok STK de destek veriyor.

Kaynak: AA

