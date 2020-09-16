75’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başladı

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul çalışmaları başladı. Çalışmalara, 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande’den görevi bugün devralan Volkan Bozkır başkanlık edecek.

BM Genel Kurul Başkanlığı'na getirilen ilk Türk olan Volkan Bozkır yemin ederek görevine başladı.

74’üncü Genel Kurul Başkanı Bande, son bir yılda genel kurulda çok sayıda karar aldıklarını kaydederek, üye ülkelerin delegelerine kendisine verdiği destek için teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmada Bande’ye çalışmaları için teşekkür etti. Guterres, “Son yedi ayda Corona virüsü salgını yüzünden BM’nin 75’inci kuruluş yılında şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bu zor dönemde genel kurula başkanlık edecek Volkan Bozkır’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

Törende teşekkür konuşması yapan Bozkır da, önceliğinin salgın hastalıkla küresel mücadele de olsa BM’nin birçok küresel konuda verdiği mücadeleyi sürdüreceğini, cinsiyet eşitliği, nükleer silahlardan arınma, iklim değişikliği ve insan hakları, sürdürebilir kalkınma hedefleri gibi konularda ilerleme kaydetmek için çaba göstereceğini, zorlu konularda üye ülkeler arasında uzlaşma gayreti yürüteceğini kaydetti.