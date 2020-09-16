HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 75’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başladı

75’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başladı

16.09.2020 01:06 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul çalışmaları başladı. Çalışmalara, 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande’den görevi bugün devralan Volkan Bozkır başkanlık edecek

75’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başladı

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul çalışmaları başladı. Çalışmalara, 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande’den görevi bugün devralan Volkan Bozkır başkanlık edecek.

BM Genel Kurul Başkanlığı'na getirilen ilk Türk olan Volkan Bozkır yemin ederek görevine başladı.

74’üncü Genel Kurul Başkanı Bande, son bir yılda genel kurulda çok sayıda karar aldıklarını kaydederek, üye ülkelerin delegelerine kendisine verdiği destek için teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmada Bande’ye çalışmaları için teşekkür etti. Guterres, “Son yedi ayda Corona virüsü salgını yüzünden BM’nin 75’inci kuruluş yılında şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bu zor dönemde genel kurula başkanlık edecek Volkan Bozkır’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

Törende teşekkür konuşması yapan Bozkır da, önceliğinin salgın hastalıkla küresel mücadele de olsa BM’nin birçok küresel konuda verdiği mücadeleyi sürdüreceğini, cinsiyet eşitliği, nükleer silahlardan arınma, iklim değişikliği ve insan hakları, sürdürebilir kalkınma hedefleri gibi konularda ilerleme kaydetmek için çaba göstereceğini, zorlu konularda üye ülkeler arasında uzlaşma gayreti yürüteceğini kaydetti.

Bozkır, salgın hastalığın bütün dünyayı vurduğunu belirterek, üye ülkelerle ortak mücadele için işbirliği yapacağını söyledi. Bozkır, salgın hastalığı hiçbir ülkenin tek başına yenemeyeceğini, bu hastalığın sadece sosyal mesafe kurallarıyla ortadan kaldırılamayacağını belirterek, "Bu tür kriz durumlarında BM'nin merkezde olduğu çoklu işbirliğine ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirmek ortak sorumluluğumuz" dedi.

74’üncü BM Genel Kurulu çalışmalarının sona ermesinin ardından Bozkır, 75’inci genel kurul çalışmalarının açılış konuşmasını yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres, Bozkır ile birlikte çalışmaktan onur duyacağını kaydetti.

“Bozkır’ın liderliği layıkıyla sağlayacağına inancımız tamdır"

Dışişleri Bakanlığı, Bozkır’ın 75’inci BM Genel Kurulu Başkanlığı'na resmen başlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Bozkır, bu çerçevede, BM Genel Kurul Başkanı sıfatıyla 75'inci Genel Kurul Oturumu’nun resmi açılışını da gerçekleştirecektir. Törene 74'üncü Genel Kurul Başkanı Sayın Tijjani Muhammad-Bande ve BM Genel Sekreteri Sayın António Guterres de iştirak edecektir. Ayrıca, Genel Kurul Başkanlık makamına Türk Bayrağı'nın çekilmesi töreni yapılacaktır. Bayrağımız bir yıl süreyle BM bayrağı ile birlikte Genel Kurul Başkanlık makamında yer alacaktır. Sayın Bozkır, BM sistemindeki bu önemli görevi örgütün 75'inci yıldönümüne denk gelen tarihi bir dönemde yürütecektir. Sayın Bozkır’ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine ve uluslararası diplomasinin içerisinde bulunduğu zorlu süreçte BM Genel Kurulu’na ihtiyacı olan siyasi liderliği layıkıyla sağlayacağına inancımız tamdır" denildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
İran'dan İsrail'le normalleşme anlaşmasına tepki: Trump'ın sirkinde oynadılarİran'dan İsrail'le normalleşme anlaşmasına tepki: Trump'ın sirkinde oynadılar
ÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumuÖTV sonrası ikinci el araba piyasasının durumu
En Çok Okunan Haberler
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
ABD Hava Kuvvetleri gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu! F-35'e rakip olabilir
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar
İran'dan İsrail'le normalleşme anlaşmasına tepki: Trump'ın sirkinde oynadılar
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer anlaşmaya tam uyması çağrısı
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a çağrı
Filistin'i yok sayan anlaşma! Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız
Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.