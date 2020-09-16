75’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başladı

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul çalışmaları başladı. Çalışmalara, 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad Bande’den görevi bugün devralan Volkan Bozkır başkanlık edecek.
BM Genel Kurul Başkanlığı'na getirilen ilk Türk olan Volkan Bozkır yemin ederek görevine başladı.
74’üncü Genel Kurul Başkanı Bande, son bir yılda genel kurulda çok sayıda karar aldıklarını kaydederek, üye ülkelerin delegelerine kendisine verdiği destek için teşekkür etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmada Bande’ye çalışmaları için teşekkür etti. Guterres, “Son yedi ayda Corona virüsü salgını yüzünden BM’nin 75’inci kuruluş yılında şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bu zor dönemde genel kurula başkanlık edecek Volkan Bozkır’a başarılar diliyorum” diye konuştu.
Törende teşekkür konuşması yapan Bozkır da, önceliğinin salgın hastalıkla küresel mücadele de olsa BM’nin birçok küresel konuda verdiği mücadeleyi sürdüreceğini, cinsiyet eşitliği, nükleer silahlardan arınma, iklim değişikliği ve insan hakları, sürdürebilir kalkınma hedefleri gibi konularda ilerleme kaydetmek için çaba göstereceğini, zorlu konularda üye ülkeler arasında uzlaşma gayreti yürüteceğini kaydetti.
Bozkır, salgın hastalığın bütün dünyayı vurduğunu belirterek, üye ülkelerle ortak mücadele için işbirliği yapacağını söyledi. Bozkır, salgın hastalığı hiçbir ülkenin tek başına yenemeyeceğini, bu hastalığın sadece sosyal mesafe kurallarıyla ortadan kaldırılamayacağını belirterek, "Bu tür kriz durumlarında BM'nin merkezde olduğu çoklu işbirliğine ve uluslararası kurumlara olan inancı güçlendirmek ortak sorumluluğumuz" dedi.
74’üncü BM Genel Kurulu çalışmalarının sona ermesinin ardından Bozkır, 75’inci genel kurul çalışmalarının açılış konuşmasını yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres, Bozkır ile birlikte çalışmaktan onur duyacağını kaydetti.
“Bozkır’ın liderliği layıkıyla sağlayacağına inancımız tamdır"
Dışişleri Bakanlığı, Bozkır’ın 75’inci BM Genel Kurulu Başkanlığı'na resmen başlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Bozkır, bu çerçevede, BM Genel Kurul Başkanı sıfatıyla 75'inci Genel Kurul Oturumu’nun resmi açılışını da gerçekleştirecektir. Törene 74'üncü Genel Kurul Başkanı Sayın Tijjani Muhammad-Bande ve BM Genel Sekreteri Sayın António Guterres de iştirak edecektir. Ayrıca, Genel Kurul Başkanlık makamına Türk Bayrağı'nın çekilmesi töreni yapılacaktır. Bayrağımız bir yıl süreyle BM bayrağı ile birlikte Genel Kurul Başkanlık makamında yer alacaktır. Sayın Bozkır, BM sistemindeki bu önemli görevi örgütün 75'inci yıldönümüne denk gelen tarihi bir dönemde yürütecektir. Sayın Bozkır’ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine ve uluslararası diplomasinin içerisinde bulunduğu zorlu süreçte BM Genel Kurulu’na ihtiyacı olan siyasi liderliği layıkıyla sağlayacağına inancımız tamdır" denildi