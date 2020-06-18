75’inci BM Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır Seçildi

Dışişleri Bakanlığı da Volkan Bozkır'ın 75. BM Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmesiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bozkır’ın BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz Büyükelçi Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız'' dedi.

Genel Kurul salonunda yapılan oylamada üye ülkeler, BM Genel Kurul Başkanı, Güvenlik Konseyi geçici üye ülkeleri, ekonomik ve sosyal komite üyeleri için ayrı ayrı oy verdi.

New York’taki genel kurul salonunda yapılan kapalı oylamada tek aday olan Bozkır, üye ülkelerin oyuyla başkanlığa seçildi. Bozkır, genel kurul başkanlığına seçilen ilk Türk diplomat oldu.

Açıklamada, ''Oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak bu göreve getirilen Büyükelçi Bozkır’ın, bir yıl boyunca yürüteceği BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’nı 15 Eylül 2020 tarihinde devralması öngörülmektedir. BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstlenecektir'' denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül 2019 tarihinde BM Genel Kurulu’na hitabında Büyükelçi Bozkır’ın adaylığı duyurduğu ve seçim sürecine Bozkır'ın tek aday olarak katıldığı hatırlatılan açıklamada sunlar kaydedildi:

''BM Genel Kurulu, BM üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde temsil edildiği, bu bakımdan uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olma özelliği taşıyan en önemli karar organıdır. BM Genel Kurulu’nun sorumluluklarını etkin ve kararlı biçimde yerine getirmesi, BM’nin görevleri açısından kilit niteliğindedir.

Genel Kurul Başkanı, tüm bu süreçte liderlik görevi üstlenmekte; çoktaraflılığı ve işbirliğini ön plana çıkaran bir bakış açısıyla, BM üyesi ülkelerin küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar almasında uzlaştırıcı bir rol oynamaktadır.