75’inci BM Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır Seçildi

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurul Başkanlığına eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır seçildi.
New York’taki genel kurul salonunda yapılan kapalı oylamada tek aday olan Bozkır, üye ülkelerin oyuyla başkanlığa seçildi. Bozkır, genel kurul başkanlığına seçilen ilk Türk diplomat oldu.
Genel Kurul salonunda yapılan oylamada üye ülkeler, BM Genel Kurul Başkanı, Güvenlik Konseyi geçici üye ülkeleri, ekonomik ve sosyal komite üyeleri için ayrı ayrı oy verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bozkır’ın BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz Büyükelçi Volkan Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız'' dedi.
Dışişleri Bakanlığı da Volkan Bozkır'ın 75. BM Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilmesiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, ''Oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak bu göreve getirilen Büyükelçi Bozkır’ın, bir yıl boyunca yürüteceği BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’nı 15 Eylül 2020 tarihinde devralması öngörülmektedir. BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstlenecektir'' denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül 2019 tarihinde BM Genel Kurulu’na hitabında Büyükelçi Bozkır’ın adaylığı duyurduğu ve seçim sürecine Bozkır'ın tek aday olarak katıldığı hatırlatılan açıklamada sunlar kaydedildi:
''BM Genel Kurulu, BM üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde temsil edildiği, bu bakımdan uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olma özelliği taşıyan en önemli karar organıdır. BM Genel Kurulu’nun sorumluluklarını etkin ve kararlı biçimde yerine getirmesi, BM’nin görevleri açısından kilit niteliğindedir.
Genel Kurul Başkanı, tüm bu süreçte liderlik görevi üstlenmekte; çoktaraflılığı ve işbirliğini ön plana çıkaran bir bakış açısıyla, BM üyesi ülkelerin küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar almasında uzlaştırıcı bir rol oynamaktadır.
Büyükelçi Bozkır’ın, Genel Kurul Başkanlığı görevini, BM teşkilatının kuruluşunun 75. yıldönümünde ve BM sisteminin COVID-19 salgınına karşı etkin mücadele yöntemleri aradığı zorlu bir dönemde üstlenecek olması ayrı bir önem taşımaktadır.
Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Bozkır’ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine, dünya barışı ve istikrarına ve içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemin aşılmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.''