75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü heyecanı

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık yarım saat yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzüldü.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütlerini görünce uçuş yapmak istedi.

Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkan Qiling ile pilot Barış Aksoy, tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuşun ardından başarıyla inen ikiliyi, pistte diğer pilotlar karşıladı. Elindeki bastonla güçlükle yürüyen Qiling'e kızı ve pilot Aksoy yardımcı oldu.

Aksoy, uçuşu ise aksiyon kamerayla görüntüledi. Gökyüzünde rahat tavırlarıyla dikkati çeken Qiling'in şarkı söylediği ve Aksoy'un paraşütün kontrolünü zaman zaman yolcusuna verdiği görülüyor.

Qiling, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.