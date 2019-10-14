‘7,5’lik Depremde İstanbul’da Konutların Yüzde 22,6’sı Yıkılacak’

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği “Deprem ve Hasar Kayıp Tahmin Çalışması’’nı temel aldığını belirten İmamoğlu, ‘‘7,5 büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem senaryosuna göre İstanbul’da çok ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısı 194 bin olacak. Binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, 25 milyon ton enkaz oluşacak, yolların yüzde 30’u kapanacak, 463 içme suyu noktası, bin 45 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda 120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacak’’ dedi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İBB uzmanlarının hazırladıkları çalışmalara göre gelecek otuz yılda 7,5 büyüklüğünde bir deprem olasılığının yüzde 65 olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu çapta bir etki üretecek depremin, gün için nüfusu 21 milyona ulaşan İstanbul’da oluşturacağı zararı açıkladı.

Binaların güçlendirilmesi için 44 milyar liralık kaynak gerekli

İmamoğlu’nun açıkladığı Deprem Seferberlik Planı (DSP), ‘afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları’, ‘mevcut alt yapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi’, ‘sismik ve yer bilimleri çalışmaları’, ‘afet sonrası toplanma ve barınma alanları’ ile ‘afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme’ adı verilen beş başlıktan oluşuyor.

DSP kapsamında bir yıl içinde 20 bin bağımsız birim, beş yılda 100 bin, on yılda bu nitelikteki tüm bağımsız birimler afetlere karşı güçlendirmeyi planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bugünkü maliyet hesabına göre 44 milyar TL tutarında kaynak gerekiyor.

Kasım ayında deprem konusunda bir çalıştay düzenlemeyi planlayan İBB, binaların güçlendirilmesi için gereken kaynağı da uluslararası kuruluşlardan bulmaya çalışacak.

Erken uyarı sistemi ve tsunami etkileri çalışmaları sürüyor

‘Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi’ hakkında çalışmaların sürdüğünü ifade edenİmamoğlu, “Depremin yansımasından beş ila yedi saniye önce alınacak erken uyarı ile tehlike barındıran doğalgaz, elektrik gibi sistemlerin kapatılması; raylı sistemlerin durması gibi acil önlemlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca İstanbul’da gerçekleşebilecek olası bir tsunami ile ilgili tüm bilimsel verinin hızlı, etkili ve güvenilir bir şekilde İBB’ye aktarılması 1 yıl içerisinde sağlanacaktır’’ diye konuştu.

Gelecek altı ayda İstanbul’daki 954 mahallede yaklaşım 5 bin Afet Gönüllüsü kazanmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, altı ay sonra faaliyete geçecek Zeytinburnu-Topkapı Deprem Parkı ile Ataşehir-Anatepe Deprem Parkı’nda 3 milyon kişinin barınma imkanı bulabileceğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm kentte 859 toplanma alanının altyapısını da hazırlayacak.

