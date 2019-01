76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 76'ncısı yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Film, En iyi Müzikal/Komedi Film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, Romanian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): Romanian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody