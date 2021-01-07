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76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 76?

07.01.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 76?

Araç plakaları, ülkemiz Türkiye'de olduğu gibi dünyanın diğer ülkelerinde de kullanılan trafik işaretleri arasındadır. Küçük bir tabela olan plakalar, araçların hangi il ve ilçelere kayıtlı olduğunu gösterir. Ülkemizde il statüsünde bulunan 81 şehre karşılık 81 il plaka kodu vardır. Peki 76 nerenin plakası olarak geçer? 76 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araçların ön ve arka alt bölümlerinde yer alan aracın sorumlusunun kim olduğundan trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığına kadar çeşitli bilgilere daha hızlı bir biçimde ulaşılmasını sağlar. Polis ya da yetki sahibi görevliler, plaka kodunu kullanarak aracınız hakkındaki bilgilere erişerek gerekli işlemleri uygulamaya koyabilir. Bu nedenle plaka levhası, araçların üzerinde net olarak görülebilecek bir biçimde konumlandırılır. Dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan plaka sistemleri oldukça çeşitlidir. Bu nedenle plakalarda yer alan harf ve rakamlar farklı ülkelerde farklı anlamlar içerir. Ülkemizin plaka sisteminde plaka kodunun başındaki iki haneli sayı, aracın il plaka kodunu temsil eder. İlk 67 plaka kodu alfabetik bir sıralamaya sahipken sonraki 14 plaka kodu ise illerin il olma tarihine göre belirlenmiştir. Özellikle genel kültürle alakalı sınav ya da yarışmalarda sıklıkla karşılaşılabilen konulardan biri de il plaka kodlarıdır. Yazımızın devamını inceleyerek "76 plakası hangi il için kullanılır? 76 hangi şehirdeki araçlara verilir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

76 Nerenin Plakası?

76 araç plakası Iğdır iline aittir. 76 plaka imi taşıyan otomobil, kamyon, motosiklet ya da buna benzer araçların Iğdır iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Iğdır ilinden bir önceki plaka kodu olan 75 ise Ardahan ilini ifade eder. Aynı şekilde, bir sonraki plaka kodu olan 77 de Yalova ili anlamına gelir. Bu sıralama aynı zamanda illerin il olma sıralamasını da gösterir. Dolayısıyla 76 plaka imine sahip Iğdır'ın Ardahan'dan sonra Yalova'dan ise önce il olduğunu söylemek mümkündür. Iğdır'a bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görebilmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Iğdır Merkez İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Plakaların üzerinde bulunan ilk iki rakam il plakasını ifade ederken geri kalan kombinasyonlar aracın kayıtlı olduğu ilçe hakkında bilgi verir. Iğdır iline bağlı dört ilçe vardır. Bu ilçeler; merkez, Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık şeklinde sıralanabilir. Ancak araç plakaları söz konusu olduğunda Iğdır iline kayıtlı olan araçların tümü, ilçe ayrımı yapmaksızın merkez ilçesi üzerinden plaka kodu almıştır. Bu plaka kodları da aşağıdaki gibidir:

76 AC 001 ve 76 AZ 999 arası
76 M 0001 ve 76 M 0999 arası
76 T 0001 ve 76 M 0999 arası plaka kodları Iğdır'ın merkez ilçesine kayıtlı plaka kodlarıdır.

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