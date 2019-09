76. Venedik Film Festivali sona erdi

İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan", ABD'li yönetmen Todd Phillips'in çektiği "Joker" filmine verildi.

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.

Festival büyük ödülü "Altın Aslan"a, yönetmenliğini Todd Phillips'in yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı, Amerikan yapımı psikolojik gerilim türündeki "Joker" filmi layık görüldü.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Om det oandliga" filmiyle İsveçli yönetmen Roy Anderson aldı.

Hakkında bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması ve mahkumiyet kararı olması sebebiyle festivale katılımı tartışma konusu olan Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin "J'accuse" isimli filmi ise Jüri Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yılki Jüri Özel Ödülü'nü ise İtalyan yönetmen Franco Maresca'nın çektiği "La mafia non è piu quella di una volta" isimli film aldı.

Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülü, Amjad Abu Alala'nın yönetmenliğini yaptığı "You will die at 20" isimli filme verildi.