HABER

76. Venedik Film Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 22:49 | Son Güncelleme

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan", yönetmen Todd Phillips'in çektiği "Joker" filminin oldu

İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan", ABD'li yönetmen Todd Phillips'in çektiği "Joker" filmine verildi.

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.

Festival büyük ödülü "Altın Aslan"a, yönetmenliğini Todd Phillips'in yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı, Amerikan yapımı psikolojik gerilim türündeki "Joker" filmi layık görüldü.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Om det oandliga" filmiyle İsveçli yönetmen Roy Anderson aldı.

Hakkında bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması ve mahkumiyet kararı olması sebebiyle festivale katılımı tartışma konusu olan Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin "J'accuse" isimli filmi ise Jüri Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yılki Jüri Özel Ödülü'nü ise İtalyan yönetmen Franco Maresca'nın çektiği "La mafia non è piu quella di una volta" isimli film aldı.

Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülü, Amjad Abu Alala'nın yönetmenliğini yaptığı "You will die at 20" isimli filme verildi.

Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne "Martin Eden" isimli filmde gösterdiği performansla İtalyan aktör Luca Marinelli layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Gloria Mundi" filmindeki rolüyle Fransız aktris Ariane Ascaride aldı.

Festivalde geçen yıl "Altın Aslan" ödülünü, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuoron'un "Roma" filmi kazanmıştı.

- Çevrecilerden büyük gemi protestosu

Bu arada, festivalin son günü bir protestoya sahne oldu. Festivalin kırmızı halı geçişinin yapıldığı nokta, öğle saatlerinde bir grup çevreci tarafından bir süreliğine işgal edildi.

Yaklaşık 400 çevreci, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kentten geçen cruise tipi büyük yolcu gemilerini protesto ederek, "Venedik'te büyük gemilere hayır" pankartlarıyla kırmızı halıda eylem yaptı.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
İstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyorİstanbul'da 'Değnekçi' operasyonları devam ediyor
Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı Balkonda tartıştılar; Kadın düştü, eşi peşinden atladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
76. Venedik Film Festivali sinema Venedik

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de şiddetli yağıştan istinat duvarı çöken 20 daireli apartman tahliye edildi

20 daireli apartman tahliye edildi! 'Kıyamet gibi geldi'

7 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği gündüz görüntülendi

100 araçlık konvoy Mardin'den böyle görüntülendi

Dikkat, geliyor! Saat verildi, Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

Genelkurmay Başkanı Güler'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı

Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.