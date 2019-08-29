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76. Venedik Film Festivali'nde Almodovar’a özel ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar yaşam boyu başarı ödülü aldı

Dünyaca ünlü İspanyol yönetmen ve senarist Pedro Almodovar'a, 76. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan yaşam boyu başarı ödülü verildi.

"Mujeres al borde de un ataque de nervios" (Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar) 1988, "Hable Con Elle" (Konuş onunla) 2002, "Todo Sobre Mi Madre" (Annem Hakkında Her Şey) 1999, "Volver" (Dönüş) 2006, "La Piel Que Habito" (İçinde Yaşadığım Deri) 2011 ve son çektiği "Dolor y gloria" (Acı ve Zafer) filmleriyle dünya çapında tanınan Almodovar, 76.Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen festivalde konuşan ünlü yönetmen, 1988'de "Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar" filmiyle festivale katıldığını anımsatarak, "1988'deki Jüri Başkanı Sergio Leone, benim filmimin kazanmayı hak ettiğini söylemişti ancak o zamanlar böylesine alternatif bir yapıtın ödül kazanması için olgun zamanlar değildi." dedi.

Almodovar, ödülü, "Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar" filmi için aldığını ve adaletin 31 yıl sonra olsa da tecelli ettiğini söyledi.

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76. Venedik Film Festivali Pedro Almodovar sinema

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