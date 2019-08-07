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76 yaşında, attırdığı kulaçlarla insanları hayata motive ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

İZMİR’de yüzme antrenörlüğü yapan Üstün Erek (76), yıllardır birçok şampiyonluk kazanmış başarılı yüzücüler yetiştirdi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yüzme antrenörlüğü yapan Üstün Erek (76), yıllardır birçok şampiyonluk kazanmış başarılı yüzücüler yetiştirdi. Haftada 3 gün yüzücülere eğitim veren Erek, yaşına rağmen 48 yıldır hiç aksatmadan yüzme sporuna katkı sağlarken, attırdığı kulaçlarla insanların hayatını değiştirip, onların yaşama sarılmasını sağlıyor. İzmir’de yaşayan TCDD'den memur emeklisi Üstün Erek, 1971 yılında yüzme antrenörlüğü yapmaya başladı. 7’den 70’e birçok kişiye gönüllü yüzme dersi veren Erek’in, 48 yılda şampiyonluklar kazanan yüzlerce öğrencisi oldu. Türk milli takımına da birçok sporcu kazandıran Erek’in öğrencileri Balkan Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, Avrupa ve okullar dünya şampiyonalarında yarıştı. Halen Narlıdere olimpik yüzme havuzu ve Dokuz Eylül Üniversitesi yüzme havuzunda yetişkin master yüzücülere haftanın 3 günü ders veren Erek, yüzmenin kendisinde çok büyük bir yeri olduğunu söylüyor. Yüzme sporuna kendini adayarak, yıllardır yılmadan sporcu yetiştiren Erek, aynı zamanda İzmir Yüzme İhtisas Kulübü’nün master yüzücülerine de destek oluyor. ESKİ YÜZÜCÜLER SPORU BIRAKMIYOR Kendi torunlarına da ders verdiğini anlatan Erek, "2011’den sonra 35 yaşın üstündeki masterlara eğitim vermeye başladım. 84 yaşında da talebemiz var 79 yaşında da. Yıllarca yüzen insanların tekniklerini geliştiriyoruz. İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde 10’a yakın profesör talebem var. Antrenörlüğü seviyorum, insan severek bir işi yaparsa başarılı olur. İzmir Yüzme İhtisas Kulübü olarak Uluslararası Master Turnuvası’nda 19 kişi ile 44 madalya alarak şampiyonanın birincisi olduk. Daha önce Alsancak’taki kapalı yüzme havuzunda ders veriyordum, fakat şimdi orası boşaltıldı ve atıl bir halde duruyor. Havuzumuzu tekrar istiyoruz" dedi. 'YÜZME SPORU SAĞLIĞIMI GERİ VERDİ' İzmir Yüzme İhtisas Kulübü sporcularından kalp pili taşıyan Levent Karagözcük, "Ağır bir kalp rahatsızlığım var. Kalp nakil hastasıydım, daha sonra yüzme sporu sayesinde bu gruptan çıktım. Yüzme sporu bana sağlığımı geri verdi" dedi. Elvin Karagözcük Özyavuzgil ise, "Gençlik dönemlerimde milli takımla yüzdüm. 2011’den sonra da Üstün Hocam'ın ders verdiği master takımına girdim. Bugüne kadar birçok Türkiye rekoruna imza attım. Bu sene farklı branşlarda 7 rekor kırdım. 19 madalya kazandım" diye konuştu. Yüzme sporcusu oğlu Timur Akıncı’yı 4 sene önce kaybettikten sonra 2 yıl önce yüzmeye başlayan 76 yaşındaki Helga Akıncı ise, Aquamasters ve Master Yüzme Şampiyonaları'na katılan en yaşlı kadın sporcusu seçildi. 2 senedir İzmir Yüzme İhtisas Kulübü’ne dahil olan Akıncı’nın 50 metre kurbağalama stilinde kendi yaş grubunda 2 Türkiye rekoru var. Oğlunun ölüm yıl dönümü olduğu için üzüntü içinde olduğunu söyleyen Akıncı, "Yüzme her derde deva. Oğlumun anısını yaşatmak çok güzel bir duygu" dedi. Gençliğinde birçok rekor kırmış olan, 1955 yılından bu yana yüzen milli sporcu Yıldırım Karakaplan (78), "İzmir Yüzme İhtisas Klübü’nün en yaşlı yüzücüsü olarak, Üstün Hocamızın antrenörlüğünde yüzme sporuna hizmete devam ediyorum" diye konuştu.

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