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76 yaşındaki engelli 50 yıldır mendil satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ankara'da, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu iki bacağı da diz altından kesilen Ahmet Ateş (76), sokaklarda mendil satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Ankara'da, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu iki bacağı da diz altından kesilen Ahmet Ateş (76), sokaklarda mendil satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Ahmet Ateş, 50 yıl önce önce geçirdiği hastalık nedeniyle iki bacağı diz altından kesildi. Engeli nedeniyle hayata küsmeyen Ateş, çalışarak yaşama tutundu. Ateş, hergün Kızılay'da açtığı tezgahında mendil satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ateş, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu bacaklarının diz altından kesildiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Hastalığım nedeniyle çok zor günler geçirdim. Eşim ile hayata tutundum. Yaz kış burada tezgahımı açarak mendil satıyorum. Rahatsız olduğum zaman gelemiyorum. Eşim Fatma, 65 yaşında. Bazen onunla açıyoruz tezgahı. Ekmek parası, ne yapalım? Eve ekmek götürecek kadar çalışıyorum. Protez taktırdım; ama çok zorlandım. İşlerimi halledemedim. Böyle yaşamaya alıştım. Kimseden bir şey almıyorum. Bugüne kadar hiç dilenmedim. Yıllardır mendil satarak eve ekmek götürüyorum. Eli, ayağı tutan; ama dilenen gençleri görünce üzülüyorum. Dilenmeden, alın teri ile para kazansınlar."

Görüntü dökümü

-Ahmet Ateş röp.

-Genel ve detaylar

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA DHA

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76 yaşındaki engelli 50 yıldır mendil satıyor76 yaşındaki engelli 50 yıldır mendil satıyor
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