76O durakları ve saatleri - 76O Avcılar Cihangir Mahallesi - Otogar hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İnsanlar otobüs durakları ve saatlerini öğrenmek isterler çünkü, toplu taşıma, hem zaman hem de maliyet açısından verimli bir ulaşım seçeneği sunar. Büyükşehirlerde trafik sıkışıklığı ve otopark gibi sorunlar, toplu taşıma araçlarını cazip hâle getirir. Ancak, otobüslerin hangi duraklardan kalktığını ve ne zaman geleceğini bilmek, bireylerin günlük programlarını daha iyi organize etmelerine olanak tanır. Otobüs saatlerinin takip edilmesi, seyahat planlaması yaparken gereksiz beklemeleri önler ve iş, okul gibi önemli yerlere zamanında ulaşmayı sağlar. Bu bilgi eksik olduğunda, bekleme süreleri uzayabilir ve günlük rutinlerde aksaklıklar yaşanabilir.

76O durakları

76O durak isimleri aşağıdaki gibidir:

CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar

DOLUM TESİSLERİ YOLU - Avcılar

DOLUM TESİSLERİ - Avcılar

AMBARLI SİTELER - Avcılar

HARMANTEPE - Avcılar

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Avcılar

AMBARLI - Avcılar

AMBARLI İLKOKULU - Avcılar

AVCILAR - Avcılar

FATİH SOKAK - Avcılar

ÇARŞI - Avcılar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar

AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ - Avcılar

ŞÜKRÜBEY - Avcılar

LONDRA ASFALTI - Avcılar

DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ - Avcılar

HACI ŞERİF - Avcılar

İBB SOSYAL TESİSLERİ - Avcılar

KÜÇÜKÇEKMECE (E5) - Küçükçekmece

CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER - Bakırköy

YEŞİLOVA - Bakırköy

BAĞLAR - Bakırköy

BEŞYOL - Küçükçekmece

KARTALTEPE - Küçükçekmece

BELEDİYE CADDESİ - Küçükçekmece

SEFAKÖY MERKEZ - Küçükçekmece

MERKEZ CADDESİ - Küçükçekmece

YELDEĞİRMENİ - Küçükçekmece

BORU SANAYİİ - Küçükçekmece

KAUÇUK SANAYİİ - Küçükçekmece

KARBOSAN - Küçükçekmece

DİŞ HASTANESİ - Küçükçekmece

MESLEK LİSESİ - Küçükçekmece

OYAK SİTESİ - Küçükçekmece

SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - Küçükçekmece

HALKALI PARK - Küçükçekmece

KOCA ALİ SOKAK - Küçükçekmece

GÜNEŞPARK EVLERİ - Küçükçekmece

HALKALI YOLU - Küçükçekmece

İKİTELLİ CADDESİ - Küçükçekmece

ATATÜRK MAHALLESİ - Küçükçekmece

İETT İKİTELLİ GARAJI - Küçükçekmece

İMSAN SANAYİ SİTESİ - Küçükçekmece

MASKO 2 - Başakşehir

MASKO 1 - Başakşehir

DEMİRCİLER SİTESİ - Başakşehir

ORGANİZE SANAYİ SİTESİ - Başakşehir

ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1 - Başakşehir

İSTOÇ YOLU - Başakşehir

İSTOÇ - Bağcılar

İSTOÇ 25.-26.ADA - Bağcılar

İSTOÇ METRO - Bağcılar

İSTOÇ 19.ADA - Bağcılar

İSTOÇ 22.ADA - Bağcılar

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - Bağcılar

FATİH MAHALLESİ YANYOL - Bağcılar

KEMALPAŞA MAHALLESİ - Bağcılar

YÜZYIL KÖPRÜSÜ - Bağcılar

TUNA MAHALLESİ - Esenler

MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ - Esenler

BİRLİK MAHALLESİ - Esenler

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ - Esenler

OTOGAR YOLU - Esenler

OTOGAR - Bayrampaşa



76O saatleri

76O, İstanbul’da hizmet veren bir otobüs hattıdır. Bu hat, birçok önemli ilçeyi birbirine bağlar. Hattın güzergâhı, Avcılar’dan başlayarak, Bayrampaşa Otogar’a ulaşır. Otobüs hattı Cihangir Mahallesi yönünden hafta içi 05:35 - 22:30, cumartesi günü 05:35 - 22:30, pazar günü ise 06:10 - 23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.