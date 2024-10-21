76O durakları ve saatleri - 76O Avcılar Cihangir Mahallesi - Otogar hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İnsanlar otobüs durakları ve saatlerini öğrenmek isterler çünkü, toplu taşıma, hem zaman hem de maliyet açısından verimli bir ulaşım seçeneği sunar. Büyükşehirlerde trafik sıkışıklığı ve otopark gibi sorunlar, toplu taşıma araçlarını cazip hâle getirir. Ancak, otobüslerin hangi duraklardan kalktığını ve ne zaman geleceğini bilmek, bireylerin günlük programlarını daha iyi organize etmelerine olanak tanır. Otobüs saatlerinin takip edilmesi, seyahat planlaması yaparken gereksiz beklemeleri önler ve iş, okul gibi önemli yerlere zamanında ulaşmayı sağlar. Bu bilgi eksik olduğunda, bekleme süreleri uzayabilir ve günlük rutinlerde aksaklıklar yaşanabilir.
76O durakları
76O durak isimleri aşağıdaki gibidir:
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- CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar
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- DOLUM TESİSLERİ YOLU - Avcılar
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- DOLUM TESİSLERİ - Avcılar
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- AMBARLI SİTELER - Avcılar
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- HARMANTEPE - Avcılar
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- FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Avcılar
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- AMBARLI - Avcılar
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- AMBARLI İLKOKULU - Avcılar
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- AVCILAR - Avcılar
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- FATİH SOKAK - Avcılar
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- ÇARŞI - Avcılar
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- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar
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- AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ - Avcılar
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- ŞÜKRÜBEY - Avcılar
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- LONDRA ASFALTI - Avcılar
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- DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ - Avcılar
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- HACI ŞERİF - Avcılar
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- İBB SOSYAL TESİSLERİ - Avcılar
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- KÜÇÜKÇEKMECE (E5) - Küçükçekmece
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- CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER - Bakırköy
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- YEŞİLOVA - Bakırköy
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- BAĞLAR - Bakırköy
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- BEŞYOL - Küçükçekmece
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- KARTALTEPE - Küçükçekmece
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- BELEDİYE CADDESİ - Küçükçekmece
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- SEFAKÖY MERKEZ - Küçükçekmece
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- MERKEZ CADDESİ - Küçükçekmece
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- YELDEĞİRMENİ - Küçükçekmece
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- BORU SANAYİİ - Küçükçekmece
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- KAUÇUK SANAYİİ - Küçükçekmece
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- KARBOSAN - Küçükçekmece
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- DİŞ HASTANESİ - Küçükçekmece
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- MESLEK LİSESİ - Küçükçekmece
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- OYAK SİTESİ - Küçükçekmece
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- SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - Küçükçekmece
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- HALKALI PARK - Küçükçekmece
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- KOCA ALİ SOKAK - Küçükçekmece
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- GÜNEŞPARK EVLERİ - Küçükçekmece
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- HALKALI YOLU - Küçükçekmece
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- İKİTELLİ CADDESİ - Küçükçekmece
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- ATATÜRK MAHALLESİ - Küçükçekmece
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- İETT İKİTELLİ GARAJI - Küçükçekmece
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- İMSAN SANAYİ SİTESİ - Küçükçekmece
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- MASKO 2 - Başakşehir
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- MASKO 1 - Başakşehir
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- DEMİRCİLER SİTESİ - Başakşehir
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- ORGANİZE SANAYİ SİTESİ - Başakşehir
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- ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1 - Başakşehir
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- İSTOÇ YOLU - Başakşehir
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- İSTOÇ - Bağcılar
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- İSTOÇ 25.-26.ADA - Bağcılar
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- İSTOÇ METRO - Bağcılar
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- İSTOÇ 19.ADA - Bağcılar
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- İSTOÇ 22.ADA - Bağcılar
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- MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - Bağcılar
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- FATİH MAHALLESİ YANYOL - Bağcılar
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- KEMALPAŞA MAHALLESİ - Bağcılar
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- YÜZYIL KÖPRÜSÜ - Bağcılar
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- TUNA MAHALLESİ - Esenler
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- MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ - Esenler
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- BİRLİK MAHALLESİ - Esenler
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- KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ - Esenler
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- OTOGAR YOLU - Esenler
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- OTOGAR - Bayrampaşa
76O saatleri
76O, İstanbul’da hizmet veren bir otobüs hattıdır. Bu hat, birçok önemli ilçeyi birbirine bağlar. Hattın güzergâhı, Avcılar’dan başlayarak, Bayrampaşa Otogar’a ulaşır. Otobüs hattı Cihangir Mahallesi yönünden hafta içi 05:35 - 22:30, cumartesi günü 05:35 - 22:30, pazar günü ise 06:10 - 23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.