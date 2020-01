77. Altın Küre Ödül Töreni'nin dikkat çeken anları (2020 Golden Globe Awards)

ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 77'nci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri'nde, TV ve dizi dünyasının en iyileri açıklandı.

Birbirinden iddialı kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerin yer aldığı gecenin kuşkusuz en dikkat çeken anları, ödül töreni sunucusu Ricky Gervais’in konuşması oldu. İşte ilginç kıyafetler, sahne konuşmaları ve sürprizlerle dolu geceye damga vuran anlar…

Patricia Arquette, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi

The Act dizisindeki performansıyla Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçilen Patricia Arquette, konuşmasında siyasi mesaj vererek önce ABD Başkanı Donald Trump'ı, İran'ı Twitter üzerinden tehdit etmesiyle eleştirdi. Arquette konuşmasında, "5 Ocak 2020 tarihine dönüp baktığımızda tarih kitaplarında kimse Altın Küre’yi hatırlamayacak, savaşın eşiğinde olan ABD’yi hatırlayacak. 52 bomba tehdidi savuran bir tweet atan bir başkanı hatırlayacağız. " dedi.

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Brad Pitt, konuşmasında hakkında çıkan aşk dedikodularına sitem ederken, Tom Hanks ise ödül konuşmasında duygulu anlar yaşayarak ağladı.