77. Altın Küre Ödül Töreni'nin dikkat çeken anları (2020 Golden Globe Awards)

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Brad Pitt, konuşmasında hakkında çıkan aşk dedikodularına sitem ederken, Tom Hanks ise ödül konuşmasında duygulu anlar yaşayarak ağladı.

The Act dizisindeki performansıyla Mini Dizi ya da TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçilen Patricia Arquette, konuşmasında siyasi mesaj vererek önce ABD Başkanı Donald Trump'ı, İran'ı Twitter üzerinden tehdit etmesiyle eleştirdi. Arquette konuşmasında, "5 Ocak 2020 tarihine dönüp baktığımızda tarih kitaplarında kimse Altın Küre’yi hatırlamayacak, savaşın eşiğinde olan ABD’yi hatırlayacak. 52 bomba tehdidi savuran bir tweet atan bir başkanı hatırlayacağız. " dedi.

Birbirinden iddialı kıyafetleriyle kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimlerin yer aldığı gecenin kuşkusuz en dikkat çeken anları, ödül töreni sunucusu Ricky Gervais’in konuşması oldu. İşte ilginç kıyafetler, sahne konuşmaları ve sürprizlerle dolu geceye damga vuran anlar…

ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 77'nci kez sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri'nde, TV ve dizi dünyasının en iyileri açıklandı.

"BİRAZ ALKOLLÜYÜM DE"

The Crown dizisindeki Kraliçe Elizabeth performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Olivia Colman, konuşmasında biraz alkollü olduğunu, o nedenle konuşmakta güçlük çektiğini söyleyerek seyircileri güldürdü.

JOAQUIN PHOENIX SANSÜRLENDİ

Joker rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Joaquin Phoenix, teşekkür konuşmasını hem endüstri üyelerine teşekkür hem de çevreye yardım konusunda uzun tutunca organizasyon yetkilileri tarafından konuşması kesildi.

Daha önce Friends dizisinde rol arkadaşları olan ve The Morning Show dizisinde yeniden bir araya gelen ünlü yıldızlar Reese Witherspoon ve Jennifer Aniston, Altın Küre'de de ödül sunmak için buluştu.

Mini dizi Fosse/Verdon'daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilen Michelle Williams, ödül konuşmasında kadınların seçme hakkına vurgu yaptı.

AVUSTRALYA YANGININA BAĞIŞ YAPACAK

Phoebe Waller-Bridge, törende giydiği Ralph Russo imzalı takımını açık artırmaya çıkaracağını ve parasını da Avustralya yangınından zarar görenler için bağışlayacağını duyurdu.

ATLETLİ MOMOA

Jason Momoa, tören esnasında ceketini çıkararark masada siyah atletiyle kaldı.