77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

Araç plakaları, özellikle genel kültüre yönelik sınav ya da bilgi yarışmalarında soru olarak sıklıkla karşımıza çıkar. Buna ek olarak, pek çok insanın özellikle şehirler arası yolculuklarda karşılaştığı plakaları merak ettiği söylenebilir. Araç plakaları, araçlar hakkındaki bilgilere kolay bir biçimde erişim sağlanabilmesi için geliştirilmiştir. İlgili bir memur ya da görevli aracınız plakası üzerinden çeşitli bilgilere erişim sağlayabilir. Nitekim araç hakkında yapılan pek çok işlem de plaka kodu üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle plaka levhasının araç üzerinde rahatlıkla görülebilecek bir biçimde konumlanmış olması gerekir. Ülkemizde, 01'den 67'ye kadar plaka il numaraları alfabetik bir biçimde ilerler. Ancak 68 ve 81 arasındaki plaka kodları illerin il olma sırasına göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "77 plakası hangi il için kullanılır? 77 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

77 Nerenin Plakası?

77 araç plakası Yalova iline aittir. Herhangi bir taşıt üzerinde 77 plaka imi gördüyseniz Yalova iline ait olduğunu düşünebilirsiniz. Yalova'dan bir önceki plaka kodu olan 76 ise Iğdır ilinin plaka numarasıdır. Aynı şekilde bir sonraki plaka kodu 78 de Karabük iline aittir. Kolayca fark edileceği gibi iller arasında alfabetik bir sıralama söz konusu değildir. Çünkü ülkemizde plaka kodları, 67 numaralı plakadan sonra alfabetik değil, il olma sırasını esas alan bir düzene sahiptir. Dolayısıyla iller arasındaki bu sıralama aynı zamanda hangisinin daha önce il statüsü kazandığını gösterir. Bu doğrultuda Yalova şehrinin Iğdır'dan sonra Karabük'ten ise önce il statüsü kazandığı söylenebilir. Yalova'ya bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.