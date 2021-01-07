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77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

07.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

Plaka kodu; otomobil, kamyon, motosiklet ve buna benzer taşıtların ön ve arka kısımlarında bulunan küçük tabelalarda yazılı rakam ve harflerdir. Bu doğrultuda her ülkenin kendine has bir plaka metodu vardır. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 plaka numarası kullanılır. Plakadaki diğer detaylarsa ilçelere dair bilgi verir. Peki 77 nerenin plakası olarak geçer? 77 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakaları, özellikle genel kültüre yönelik sınav ya da bilgi yarışmalarında soru olarak sıklıkla karşımıza çıkar. Buna ek olarak, pek çok insanın özellikle şehirler arası yolculuklarda karşılaştığı plakaları merak ettiği söylenebilir. Araç plakaları, araçlar hakkındaki bilgilere kolay bir biçimde erişim sağlanabilmesi için geliştirilmiştir. İlgili bir memur ya da görevli aracınız plakası üzerinden çeşitli bilgilere erişim sağlayabilir. Nitekim araç hakkında yapılan pek çok işlem de plaka kodu üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle plaka levhasının araç üzerinde rahatlıkla görülebilecek bir biçimde konumlanmış olması gerekir. Ülkemizde, 01'den 67'ye kadar plaka il numaraları alfabetik bir biçimde ilerler. Ancak 68 ve 81 arasındaki plaka kodları illerin il olma sırasına göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "77 plakası hangi il için kullanılır? 77 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

77 Nerenin Plakası?

77 araç plakası Yalova iline aittir. Herhangi bir taşıt üzerinde 77 plaka imi gördüyseniz Yalova iline ait olduğunu düşünebilirsiniz. Yalova'dan bir önceki plaka kodu olan 76 ise Iğdır ilinin plaka numarasıdır. Aynı şekilde bir sonraki plaka kodu 78 de Karabük iline aittir. Kolayca fark edileceği gibi iller arasında alfabetik bir sıralama söz konusu değildir. Çünkü ülkemizde plaka kodları, 67 numaralı plakadan sonra alfabetik değil, il olma sırasını esas alan bir düzene sahiptir. Dolayısıyla iller arasındaki bu sıralama aynı zamanda hangisinin daha önce il statüsü kazandığını gösterir. Bu doğrultuda Yalova şehrinin Iğdır'dan sonra Karabük'ten ise önce il statüsü kazandığı söylenebilir. Yalova'ya bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Yalova Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Yalova ilinin merkez ilçesi dışında 5 ilçesi daha vardır. Ancak plaka kodları açısından bu ilçeler de merkez ilçesi kapsamında değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu diğer 5 ilçe plaka harf ve numara kombinasyonları üzerinde temsil edilmez. Yalova merkez ilçesi kapsamında düzenlenen plaka kodları ise şu şekilde sıralanabilir:

77 AC ve AZ 001 ile 999 arası
77 DA ve DD 001 ile 999 arası
77 M 0001 ile 9999 arası
77 MA 001 ile 999 arası
77 T 0001 ile 9999 arası plaka kodu alır.

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