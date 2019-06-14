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77 sığınmacı taşıyan Türk teknesi Yunanistan'da durduruldu

14.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Mora Yarımadası yakınlarında 77 sığınmacıyı taşıyan bir tekneye sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Türkiye’den yola çıkan “Duru” isimli teknenin İtalya'ya yol aldığı tahmin ediliyor.Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 77 sığınmacı taşıyan bir tekne Yunan sahil güvenliği tarafından durduruldu. Yarımadanın güneybatısında bulunan Türk bayraklı teknenin batı istikametinde yol aldığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak Alman Haber Ajansı dpa’ya açıklamalarda bulunan bir sahil güvenlik yetkilisi, insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen iki kişinin de gözaltına alındığını söyledi. “Duru” isimli yatın Türkiye’den yola çıktığı ve hedefinin İtalya olduğu tahmin ediliyor.

Balkan rotasının kapatılmasının ardından çok sayıda sığınmacı ve göçmen Türkiye’den deniz yoluyla İtalya’ya ulaşmak üzere canlarını tehlikeye atarak riskli bir yolculuğa çıkıyor. Geçtiğimiz Salı günü Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir başka teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verilerine göre Yunanistan’ın Ege adalarına 2019 yılının başından bu yana yaklaşık 15 bin 500 göçmen ve sığınmacı ayak bastı. Ülkede bulunan göçmen ve sığınmacı sayısının ise yaklaşık 60 bin olduğu belirtiliyor.

İtalya’dan tepki çeken “önlemler”

Sığınmacıların Avrupa’ya ayak basmayı hedeflediği İtalya’da ise sağ popülist hükümet, kurtarma gemilerine karşı aldığı sert önlemlerle tepki çekiyor.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Salı günü yaptığı açıklamada ülke karasularını ihlal eden yardım gemilerinin kaptanları, sahipleri ve işletmecilerine 50 bin euro'ya kadar para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Daha önce Malta ile sığınmacıları kimin kabul edeceği konusunda da kriz yaşayan İtalya, Akdeniz’de 65 sığınmacıyı kurtaran Alman insani yardım örgütü Sea Watch’ın gemisine el koymuştu.

DW,dpa /SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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