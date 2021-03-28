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  4. 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Müslüm Gürses' detayı

77 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Müslüm Gürses' detayı

28.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hüseyin Yaradan, evinde ölü bulundu. Yaradan’ın, 1970’li yıllarda Mersin’deki bir trafik kazasından sonra iddiaya göre ölü zannedilip morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının yaşadığını fark etmesiyle hayata tutunduğu belirtildi.

77 yaşındaki adam hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Müslüm Gürses' detayı

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bir evin damındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan Hüseyin Yaradan’ı evine giden komşuları, yerde hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yaradan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, ev ve damda araştırma yaptı.

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT HİKAYESİ GİBİ

Yaradan’ın hayat hikayesinin önceki yıllarda hayatı beyaz perdeye aktarılan sanatçı Müslüm Gürses’e benzediği iddia edildi. Yaradan’ın da tıpkı Gürses gibi 1970’li yılların sonunda Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü zannedilip morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının morga gittiğinde Yaradan’ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu öne sürüldü. Müslüm Gürses de Tarsus’ta kaza geçirdikten sonra öldü zannedilip morga alınıp, arkadaşının ölmediğini fark etmesiyle hayata tutunmuştu.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Yaradan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Müslüm Gürses

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