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  4. 77 yaşındaki eşini uyurken katletti! 88 yaşındaki adamdan yasak aşk iddiası

77 yaşındaki eşini uyurken katletti! 88 yaşındaki adamdan yasak aşk iddiası

20.12.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Ali Kemal Uyar (81), eşi Gülser Uyar’ı (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü. Ali Kemal Uyar savcılık sorgusunda "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi. Uyar, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

77 yaşındaki eşini uyurken katletti! 88 yaşındaki adamdan yasak aşk iddiası

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın kafasına tüfekle ateş etti. Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ali Kemal Uyar (81), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gülser Uyar’ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ali Kemal Uyar, savcılık sorgusunda, "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi. Cumhuriyete savcısı ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

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