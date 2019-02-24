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77 yaşındaki Hamide nine ile eşeğinin yarım asırlık dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 77 yaşındaki Hamide Uslu, yaklaşık yarım asırdır can yoldaşı olan eşeği ile yanından vızır vızır geçen otomobillere inat her gün tarlasının yolunu tutuyor.Yüzyıllar boyu yük ve insan taşımacılığında kullanılan ve yakın zamana kadar yaygın bir şekilde insanların hayatını kolaylaştıran eşekler, otomobillerin artmasıyla rağbet görmemeye başladı.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 77 yaşındaki Hamide Uslu, yaklaşık yarım asırdır can yoldaşı olan eşeği ile yanından vızır vızır geçen otomobillere inat her gün tarlasının yolunu tutuyor.
Yüzyıllar boyu yük ve insan taşımacılığında kullanılan ve yakın zamana kadar yaygın bir şekilde insanların hayatını kolaylaştıran eşekler, otomobillerin artmasıyla rağbet görmemeye başladı. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hamide Uslu ise ulaşımını hala eşekle sağlıyor. Kişi başına düşen araç sayısının en yoğun olduğu kentlerden biri olan Eskişehir’de yanından geçen vasıtalara aldırış etmeyen Uslu, her gün eşeğine binerek tarlası ile evi arasında mekik dokuyor.
Bölgede tek eşekle seyahat edenin kendisi olduğunu anlatan Hamide nine, eşeğin toplu taşıma araçlarından daha rahat olduğunu söyledi. Yarım asırdır eşeği ile yollarda olan Uslu, "Bir tek ben varım bu taraflarda. Çoktandır bende bu eşek. Neredeyse 50 yaşına girmiştir, bunun da yaşı çok benim gibi. Nar budarım, asma budarım, ondan sonra yiyeceğim kadar erzak hazırlarım, eşe dosta yiyeceği kadar veririm. Yapma diyorlar ama yapıyorum yine de, duramıyorum. Hava iyi olursa her gün böyle gidip geliyorum. Kışın da oturuyorum evde, torunlarıma ceviz kırıyorum. Evde geçiriyorum zamanımın çoğunu ama boş durmuyorum, gene de iş yapıyorum. Yaz gelince de tarlaları suluyorum" şeklinde konuştu.

"Taksi gibi götürüyor beni"
Yaşına rağmen yaz kış hiç durmayan ve zamanının çoğunu eşek üstünde geçiren yaşlı kadın, benzin ve mazot derdini hiçbir zaman düşünmediğini, eşeğin bakımının da sanıldığı kadar zor olmadığını ifade etti. Uslu, "Yem alıp veriyorum, taksi gibi götürüyor beni. Beni her yere taşıyor. Ben araba kullanamıyorum zaten. Arabalar artık her yerde. Motor mu istiyorsun, taksi mi istiyorsun, minibüs yanı başımızda da ben binemiyorum öyle. Bu beni çok kolay bindirir, böyle sığınır bindirir" dedi.

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