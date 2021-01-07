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78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?

07.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?

Araçların, ön ve arka kısımlarında yer alan plaka, rakam ve harf kombinasyonlarından oluşan küçük bir tabeladır. Ülkemizdeki plaka kodlarının başında bulunan ilk iki rakam aracın kayıtlı olduğu ili gösterirken geri kalan harf ve rakamlar bağlı bulunduğu ilçe hakkında bilgi verir. Peki 78 nerenin plakası olarak geçer? 78 nerenin plaka kodu? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İl plaka kodları, insanlar tarafından sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Genel kültür üzerine pek çok sınav ya da yarışmada soru olarak da karşımıza çıkabilen il plaka kodları, plakaların başında bulunan iki haneli sayıdır. Plaka kodları, araçlar hakkında bilgi edinme ve işlem yapma sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Dolayısıyla polis ya da yetki sahibi birimler, plaka kodunuz üzerinden aracınız hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilir ya da gerekli bir işlemi gerçekleştirebilir. Bu gerekçeyle plaka levhasının araç üzerinde rahatlıkla görülebileceği bir biçimde monte edilmesi gerekir. Bu bakımdan plaka üzerinde yer alan herhangi bir rakam ya da harfin görülmesinin engellenmemesi son derece önemlidir. Her ülkenin kendine has bir plaka sistemi vardır. Bu yüzden plaka üzerindeki harf ve rakam kombinasyonları, dünyanın farklı yerlerinde farklı anlamlara gelir. Ülkemizde, 81 ile karşılık gelecek bir biçimde 81 il plaka kodu vardır. Yazımızın devamını inceleyerek "78 plakası hangi il için kullanılır? 78 hangi şehir anlamına gelir? gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

78 Nerenin Plakası?

78 araç plakası Karabük iline aittir. Eğer gündelik hayatta 78 plaka imi hakkında bir soruyla karşılaşırsanız Karabük iline ait olduğu cevabını verebilirsiniz. Karabük ilinden bir önceki plaka kodu olan 77 ise Yalova iline aittir. Kilis ise sonraki plaka kodu olan 79 sayısıyla gösterilir. Bu sıralama aynı zamanda illerin il statüsü kazanma sırasıdır. Karabük iline bağlı ilçelerin plaka kodlarını görmek için yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz. Listede yer almayan ilçeler, merkez ilçesi kapsamında değerlendirilir.

Karabük Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
78 AC / AZ 001 ve 999
78 BA / BZ 001 ve 999
78 M 0001 ve 3999
78 M 9500 ve 9999
78 S 0001 ve 3999
78 T 0001 ve 3999
78 T 9500 ve 9999 arasında plaka kodları alır.

Karabük Eskipazar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
78 EA / EZ 001 ve 999
78 M 4000 ve 4999
78 S 4000 ve 4999
78 T 4000 ve 4999 arasında plaka kodları alır.

Karabük Yenice İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
78 M 5000 ve 5999
78 S 5000 ve 5999
78 T 5000 ve 5999
78 YA / YZ 001 ve 999 arasında plaka kodları alır.

Karabük Safranbolu İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
78 M 6000 ve 9499
78 S 6000 ve 9499
78 SA / SZ 001 ve 999
78 T 6000 ve 9499 arasında plaka kodları alır.

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