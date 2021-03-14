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78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 3 kişi tutuklandı

14.03.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart’ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C., Ö.Y., E.K.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart’ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandıktan sonra ifadeleri alınmasını müteakip adliyeye sevk edildi. Adli merciler tarafından O.C., O.C. ve Ö.Y. tutuklanırken, E.K. ve C.Y. ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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