78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 2 Mart'ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C, Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandı.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Hastane ve adliye çevresinde jandarma komando birlikleri geniş güvenlik önlemi alırken, yaşlı adamı para için öldürdükleri iddia edilen 5 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul olay bırakmayan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT’ın kısa sürede cinayeti çözmesi, Musabeyli ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İHA

