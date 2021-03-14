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78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 5 kişi yakalandı

14.03.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 2 Mart’ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C, Ö.Y., E.K.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 2 Mart’ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C, Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan’ın bizzat yönettiği operasyonla yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hastane ve adliye çevresinde Jandarma Komando Birlikleri geniş güvenlik önlemi alırken, yaşlı adamı para için öldürdükleri iddia edilen 5 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Faili meçhul olay bırakmayan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT’ın kısa sürede cinayeti çözmesi, Musabeyli ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

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